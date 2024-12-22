Kadroyu Beğenmeyince Vazgeçmiş: Uzak Şehir'de Alya Karakteri İçin Anlaşılan İlk Oyuncuya Epey Şaşıracaksınız!
Kadroyu Beğenmeyince Vazgeçmiş: Uzak Şehir'de Alya Karakteri İçin Anlaşılan İlk Oyuncuya Epey Şaşıracaksınız!
Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ikinci bölümünde yakaladığı başarıyla sezonun 10 reytingi aşan ikinci dizisi oldu. Uzun zaman önce başlayan aşiret dizilerine olan ilginin devam ettiğini gösteren Uzak Şehir, kısa sürede çok büyük bir izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Özellikle Alya ve Cihan arasındaki karmaşık ilişki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ancak bu kez onların ilişkisini değil, Alya karakterini konuşacağız! Çünkü meğer Alya Sinem Ünsal değil; bambaşka bir oyuncu olacakmış.
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, henüz ikinci bölümüyle 10 reytingi geçmeyi başarmıştı.
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Üstelik bunu bu sezon başaran tek dizi Kızılcık Şerbeti'ydi. Yani henüz ikinci bölümü olmasına rağmen, ekranlardaki yerinin epey kalıcı olacağını herkese göstermiş oldu.
Aşiret dizilerine merak ve ilgimizin seneler öncesine dayandığını biliyoruz ama artık beklentilerin başkalaştığını düşünüyor, aşiret dizisinin pek de tutunamayacağını öngörüyorduk.
Ama uzak şehir her bir karakteriyle öyle bomba gibi bir giriş yaptı ki hayatımıza ekrana kilitlenmek dışında pek de bir seçeneğimiz kalmadı açıkçası.
Alya ve Cihan arasında gelişecek aşkın hikayesini merakla izlerken, Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın role ne kadar yakıştığını da söylemeden edemeyeceğiz.
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Güzel oyuncu Alya karakteriyle o kadar bütünleşti ki onun dışında kimseyi Alya olarak düşünemiyoruz artık.
Ancaaaak gel gelelim işler pek de öyle değilmiş! İddialara göre Alya karakteri için ilk olarak ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile anlaşılmış.
Ancak Bilgiç, kadroyu beğenmediği için son anda rolden vazgeçmiş ve yerine Sinem Ünsal gelmiş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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