Kadroyu Beğenmeyince Vazgeçmiş: Uzak Şehir'de Alya Karakteri İçin Anlaşılan İlk Oyuncuya Epey Şaşıracaksınız!

Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ikinci bölümünde yakaladığı başarıyla sezonun 10 reytingi aşan ikinci dizisi oldu. Uzun zaman önce başlayan aşiret dizilerine olan ilginin devam ettiğini gösteren Uzak Şehir, kısa sürede çok büyük bir izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Özellikle Alya ve Cihan arasındaki karmaşık ilişki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ancak bu kez onların ilişkisini değil, Alya karakterini konuşacağız! Çünkü meğer Alya Sinem Ünsal değil; bambaşka bir oyuncu olacakmış.