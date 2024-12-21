Hasımları Böyle Görünce Pamuk Gibi Olduk: Kızılcık Şerbeti Kızları Karşılıklı Kurtlarını Döktü!

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her cuma evlerimize konuk oluyor. Diziyi öyle çok sevdik ki oyuncular ailemizden biri oldu. O yüzden yalnızca dizi tüyolarını değil, oyuncuların setteki hallerini de çok merak ediyoruz. Şerbo'da Meri karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hepimizin enerjisini yerine getirdi. Pembe Hanım, azılı düşmanı Meri ve Görkem, dahası kızı Nursema ile karşılıklı Hepsi grubunun şarkısında kurtlarını döktü.