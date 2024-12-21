Hasımları Böyle Görünce Pamuk Gibi Olduk: Kızılcık Şerbeti Kızları Karşılıklı Kurtlarını Döktü!
Hasımları Böyle Görünce Pamuk Gibi Olduk: Kızılcık Şerbeti Kızları Karşılıklı Kurtlarını Döktü!
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her cuma evlerimize konuk oluyor. Diziyi öyle çok sevdik ki oyuncular ailemizden biri oldu. O yüzden yalnızca dizi tüyolarını değil, oyuncuların setteki hallerini de çok merak ediyoruz. Şerbo'da Meri karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hepimizin enerjisini yerine getirdi. Pembe Hanım, azılı düşmanı Meri ve Görkem, dahası kızı Nursema ile karşılıklı Hepsi grubunun şarkısında kurtlarını döktü.
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Kızılcık Şerbeti son bölümü ile ekranlarda adeta esti gürledi. Diziden ayrılan Özge Özacar, Görkem haliyle evleri ateşe verecek, belli oldu.
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Dizideki gerginliğe rağmen sette durumlar hiç öyle değil. Dizide birbirine düşman olan Meri ile Pembe'nin samimi halleri içimizi ısıttı.
Meri karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arka planda nasıl eğlenceli anlar yaşadıklarını yayınladı.
Hepsi grubunun Yalan şarkısında karşılıklı kurtlarını döken Şerbo kızlarıyla, neredeyse yerinizde duramayacak siz de oynayacaksınız!
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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