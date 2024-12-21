Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Halime'yi Benzettiği Star Wars'taki Palpatine'i Görünce Kahkahayı Basacaksınız!

Kızılcık Şerbeti her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de gündeme oturmayı başardı. Ancak bu kez komik bir sahne ile. Kızıl Goncalar'dan Şerbo'ya transfer olan Batuhan Yüzügüleç, dizide adeta komedi fırtınası estiriyor. Oyuncu dizideki Firaz karakterinin bir sahnesinde Pembe'nin öğretmeni Halime'yi Star Wars'taki Palpatine'e benzetti. İzlerken pek bir şey anlamadık ama görünce hak verdik. İşte kahkahayı basacağınız o benzerlik!