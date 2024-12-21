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Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Halime'yi Benzettiği Star Wars'taki Palpatine'i Görünce Kahkahayı Basacaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Halime'yi Benzettiği Star Wars'taki Palpatine'i Görünce Kahkahayı Basacaksınız!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.12.2024 - 20:16

Kızılcık Şerbeti her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de gündeme oturmayı başardı. Ancak bu kez komik bir sahne ile. Kızıl Goncalar'dan Şerbo'ya transfer olan Batuhan Yüzügüleç, dizide adeta komedi fırtınası estiriyor. Oyuncu dizideki Firaz karakterinin bir sahnesinde Pembe'nin öğretmeni Halime'yi Star Wars'taki Palpatine'e benzetti. İzlerken pek bir şey anlamadık ama görünce hak verdik. İşte kahkahayı basacağınız o benzerlik!

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Kızılcık Şerbeti yine yaptı yapacağını! Bu kez olay yaratan, dramdan çok komediye kayan bir sahne oldu.

Kızılcık Şerbeti yine yaptı yapacağını! Bu kez olay yaratan, dramdan çok komediye kayan bir sahne oldu.

Kızıl Goncalar’dan Şerbo’ya transfer olan Batuhan Yüzügüleç, dizide canlandırdığı Firaz karakteriyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kızıl Goncalar’dan Şerbo’ya transfer olan Batuhan Yüzügüleç, dizide canlandırdığı Firaz karakteriyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Firaz’ın, Pembe’nin öğretmeni Halime’yi Star Wars’un ikonik kötüsü Palpatine’e benzettiği sahne hem şaşkınlık yarattı hem de gülmekten kırdı geçirdi.

Firaz’ın, Pembe’nin öğretmeni Halime’yi Star Wars’un ikonik kötüsü Palpatine’e benzettiği sahne hem şaşkınlık yarattı hem de gülmekten kırdı geçirdi.

İlk izlediğimizde “Ne alaka?” dedik ama fotoğrafa bakınca Firaz’a hak vermeden duramadık. İşte sizi de gülmekten yerlere yatıracak o benzerlik!

İlk izlediğimizde “Ne alaka?” dedik ama fotoğrafa bakınca Firaz’a hak vermeden duramadık. İşte sizi de gülmekten yerlere yatıracak o benzerlik!

Önce gülmekten kırıldığımız o sahneye bir bakalım👇🏻

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İşte diziye konu olan o benzetme😂

İşte diziye konu olan o benzetme😂

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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