Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti son bölümünün ardından gelen fragman ile reytingleri toplayacağını belli etmişti. Ancak bu haberi beklemiyorduk. Kızılcık Şerbeti'nin her ne kadar eve düşen yıldırım olsa da seyir zevki yüksek karakteri Görkem'in hikayesi bitiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem diziden ayrılıyor. Flaş ayrılık haberi hepimizi şoka uğratırken nedeni merak konusu oldu. İşte detaylar...