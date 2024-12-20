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Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.12.2024 - 14:43

Kızılcık Şerbeti son bölümünün ardından gelen fragman ile reytingleri toplayacağını belli etmişti. Ancak bu haberi beklemiyorduk. Kızılcık Şerbeti'nin her ne kadar eve düşen yıldırım olsa da seyir zevki yüksek karakteri Görkem'in hikayesi bitiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem diziden ayrılıyor. Flaş ayrılık haberi hepimizi şoka uğratırken nedeni merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile bu akşam ekranda fırtınalar estirecek. Fragman daha şimdiden reytingde yerini garantiledi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile bu akşam ekranda fırtınalar estirecek. Fragman daha şimdiden reytingde yerini garantiledi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde arkadan çevirdiği dolaplar gün yüzüne çıkan Görkem'i Pembe Hanım kapının önüne koyacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde arkadan çevirdiği dolaplar gün yüzüne çıkan Görkem'i Pembe Hanım kapının önüne koyacak.

Her ne kadar kötü bir karakter olsa da Görkem, Özge Özacar'ın muhteşem oyunculuğu ile diziye heyecan katıyordu. Ama belli ki hikayemiz buraya kadarmış!

Her ne kadar kötü bir karakter olsa da Görkem, Özge Özacar'ın muhteşem oyunculuğu ile diziye heyecan katıyordu. Ama belli ki hikayemiz buraya kadarmış!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, bu akşamki bölümün ardından diziden ayrılıyor. Dizinin heyecanını zirveye taşıyan Görkem giderayak yapacağını da yapacak, gibi görünüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, bu akşamki bölümün ardından diziden ayrılıyor. Dizinin heyecanını zirveye taşıyan Görkem giderayak yapacağını da yapacak, gibi görünüyor.

En son dizinin kamera arkasında elleri ve yüzleri simsiyah oyuncular görmüştük. Sizce Görkem giderken Ünallar malikanesini de ateşe verir mi? Yorumlarda buluşalım...

En son dizinin kamera arkasında elleri ve yüzleri simsiyah oyuncular görmüştük. Sizce Görkem giderken Ünallar malikanesini de ateşe verir mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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