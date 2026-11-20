Blackpool'un Ian Evatt İçin Doğum Günü Paylaşımından Yedi Saat Sonra Yaptığı Açıklama Gündem Oldu
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İngiltere League One ekibi Blackpool, 19 Kasım'da teknik direktörü Ian Evatt'ın 45. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde kulüp, Evatt hakkında ikinci bir açıklama yayımladı. Blackpool bu sezon ligde 13 maçta topladığı 12 puanla 20. sırada bulunuyor.
Doğum günü paylaşımı 19 Kasım'da geldi.
İkinci açıklama yedi saat sonra yayımlandı.
Blackpool düşme hattının averajla üzerinde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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