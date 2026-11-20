İkinci açıklamada Evatt'ın 12 aylık görev süresinin ardından baş antrenörlük görevinden ayrıldığı duyuruldu ve teknik adama kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi. Blackpool'un yayımladığı metinde şu ifadeler kullanıldı:

'Blackpool Futbol Kulübü, Ian Evatt'ın 12 aylık görev süresinin ardından Baş Antrenörlük görevinden ayrıldığını duyurur. Bloomfield Road'da geçirdiği son derece başarılı futbol kariyeri boyunca Ian, Seasiders formasıyla 250'den fazla maça çıktı. Blackpool'da geçirdiği altı yılda, kulübün League One'dan Premier Lig'e yükselişinde, iki başarılı play-off mücadelesi de dahil olmak üzere, hayati bir rol oynadı. Kulüp, Ian'a Bloomfield Road'daki görev süresi boyunca gösterdiği tüm çabalar için teşekkür eder. Bu hafta sonu oynanacak maçta takımın başında Steve Thompson, Stephen Crainey, Stephen Dobbie ve Steve Banks yer alacak.'