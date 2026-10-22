Can Uzun'a Premier Lig'den 4 Talip: Frankfurt 60 Milyon Euro İstiyor
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Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'a Premier Lig'den dört kulüp talip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal oyuncuyla temasa geçti, Aston Villa, Brighton ve Everton da genç yıldızı yakından izliyor. Bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 golde doğrudan pay sahibi olan Can Uzun'un gelecek yaz birçok kulübün gündemine gelmesi bekleniyor.
Can Uzun'a Premier Lig'den dört talip var.
Arsenal oyuncuyla temasa geçti.
Sezonda 6 maçta 4 gol, 3 asist.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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