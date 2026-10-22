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Can Uzun'a Premier Lig'den 4 Talip: Frankfurt 60 Milyon Euro İstiyor

Can Uzun'a Premier Lig'den 4 Talip: Frankfurt 60 Milyon Euro İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 19:09
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Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'a Premier Lig'den dört kulüp talip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal oyuncuyla temasa geçti, Aston Villa, Brighton ve Everton da genç yıldızı yakından izliyor. Bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 golde doğrudan pay sahibi olan Can Uzun'un gelecek yaz birçok kulübün gündemine gelmesi bekleniyor.

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Can Uzun'a Premier Lig'den dört talip var.

Can Uzun'a Premier Lig'den dört talip var.

İngiliz basınında yer alan habere göre Can Uzun'a ilgi gösteren dört kulübün hepsi Premier Lig'den. Arsenal, Aston Villa, Brighton ve Everton, 20 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ediyor. Can Uzun'un sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı, ancak transferin gerçekleşmediği biliniyor.

Arsenal oyuncuyla temasa geçti.

Arsenal oyuncuyla temasa geçti.

Arsenal, Can Uzun'la temas kurdu. Aston Villa, Brighton ve Everton ise genç futbolcuyu yakından takip ediyor.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u önemli bir yıldız olarak görüyor ve transfer için 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu rakam, oyuncunun satılması halinde Türk futbolu için büyük bir bedele işaret ediyor.

Sezonda 6 maçta 4 gol, 3 asist.

Sezonda 6 maçta 4 gol, 3 asist.

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Genç futbolcu böylece 7 golde doğrudan pay sahibi oldu. Gelecek yaz transfer döneminde birçok kulübün gündemine gelmesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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