Can Uzun'a Premier Lig'den 4 Talip: Frankfurt 60 Milyon Euro İstiyor

Arsenal, Can Uzun'la temas kurdu. Aston Villa, Brighton ve Everton ise genç futbolcuyu yakından takip ediyor.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u önemli bir yıldız olarak görüyor ve transfer için 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu rakam, oyuncunun satılması halinde Türk futbolu için büyük bir bedele işaret ediyor.