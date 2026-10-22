Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "O Benim Küçük Kardeşim,"

Real Madrid'in resmi sitesi, 2-0'ı getiren golü Mbappe'nin asistiyle yazdı. Mbappe'nin ceza sahası içindeki kafa vuruşunun ardından topun başına geçen Arda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arda, maç sonunda Real Madrid TV'ye golü Mbappe'den çaldığını ama onun bir tane daha atacağını bildiğini söyledi. Bu öngörü boşa çıkmadı: Mbappe, 83. dakikada Yan Diomande'nin pasıyla skoru 3-0 yaptı.

İkili arasındaki sıcaklık sahayla sınırlı kalmadı. Arda, Instagram'da 'Golünü aldığım için özür dilerim' yazıp gülen yüz emojisi ekledi. Mbappe kalp emojisiyle 'küçük kardeşim' diye yanıt verdi.

Mbappe'nin 'bana çok asist yaptı' demesinin arkasında Arda'nın son haftalardaki formu da var. Milli futbolcu 14 Ekim'deki Roma maçında oyuna sonradan girip iki asist yapmış, Real Madrid'in maçı 4-3 kazanmasına katkı vermişti.