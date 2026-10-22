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Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "O Benim Küçük Kardeşim,"

Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "O Benim Küçük Kardeşim,"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 12:31

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Santiago Bernabéu'da RB Leipzig'i 4-1 yenerek turnuvada üç maçta üç galibiyete ulaştı. Maçın ikinci golünü, Kylian Mbappe'nin kafa vuruşunun ardından topu ağlara gönderen Arda Güler attı. Milli futbolcu maç sonunda golü Mbappe'den 'çaldığını' söyleyip Fransız yıldızın nasılsa bir tane daha atacağını bildiği için sorun olmadığını anlattı. Arda'nın Instagram'da paylaştığı şakalı özür mesajına da Mbappe sessiz kalmadı. Fransız forvet, genç yıldız için hem sevgi dolu hem de takımdaki rolünü öne çıkaran sözler sarf etti ve golü ona verebileceğini söyledi.

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Arda'nın Mbappe'nin kafa vuruşundan sonra attığı gol ikilinin uyumunu özetledi

Arda'nın Mbappe'nin kafa vuruşundan sonra attığı gol ikilinin uyumunu özetledi

Real Madrid'in resmi sitesi, 2-0'ı getiren golü Mbappe'nin asistiyle yazdı. Mbappe'nin ceza sahası içindeki kafa vuruşunun ardından topun başına geçen Arda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arda, maç sonunda Real Madrid TV'ye golü Mbappe'den çaldığını ama onun bir tane daha atacağını bildiğini söyledi. Bu öngörü boşa çıkmadı: Mbappe, 83. dakikada Yan Diomande'nin pasıyla skoru 3-0 yaptı.

İkili arasındaki sıcaklık sahayla sınırlı kalmadı. Arda, Instagram'da 'Golünü aldığım için özür dilerim' yazıp gülen yüz emojisi ekledi. Mbappe kalp emojisiyle 'küçük kardeşim' diye yanıt verdi.

Mbappe'nin 'bana çok asist yaptı' demesinin arkasında Arda'nın son haftalardaki formu da var. Milli futbolcu 14 Ekim'deki Roma maçında oyuna sonradan girip iki asist yapmış, Real Madrid'in maçı 4-3 kazanmasına katkı vermişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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