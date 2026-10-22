Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "O Benim Küçük Kardeşim,"

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Santiago Bernabéu'da RB Leipzig'i 4-1 yenerek turnuvada üç maçta üç galibiyete ulaştı. Maçın ikinci golünü, Kylian Mbappe'nin kafa vuruşunun ardından topu ağlara gönderen Arda Güler attı. Milli futbolcu maç sonunda golü Mbappe'den 'çaldığını' söyleyip Fransız yıldızın nasılsa bir tane daha atacağını bildiği için sorun olmadığını anlattı. Arda'nın Instagram'da paylaştığı şakalı özür mesajına da Mbappe sessiz kalmadı. Fransız forvet, genç yıldız için hem sevgi dolu hem de takımdaki rolünü öne çıkaran sözler sarf etti ve golü ona verebileceğini söyledi.
Arda'nın Mbappe'nin kafa vuruşundan sonra attığı gol ikilinin uyumunu özetledi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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