Arda Güler, Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Jeneriklik Bir Gol Attı
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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Sevilla'yı konuk ediyor. İlk 11'de başlayan Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı golle takımını öne geçirdi. Yan Diomande'nin sol kanattan hazırladığı gol, Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'un müdahale edemediği şekilde sağ üst köşeye gitti.
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Arda'nın golü geceye damga vurdu.
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Arda Güler 30. dakikada Real Madrid'i öne geçirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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