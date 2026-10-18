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Arda Güler, Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Jeneriklik Bir Gol Attı

Arda Güler, Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Jeneriklik Bir Gol Attı

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 23:20
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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Sevilla'yı konuk ediyor. İlk 11'de başlayan Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı golle takımını öne geçirdi. Yan Diomande'nin sol kanattan hazırladığı gol, Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'un müdahale edemediği şekilde sağ üst köşeye gitti.

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Arda'nın golü geceye damga vurdu.

Arda Güler 30. dakikada Real Madrid'i öne geçirdi.

Arda Güler 30. dakikada Real Madrid'i öne geçirdi.

Real Madrid'in ilk 11'inde yer alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Sevilla karşısında maçın 30. dakikasında skoru açtı. 

Gol, Yan Diomande'nin sol kanattan topu ceza sahası yayında Arda Güler'e bırakmasıyla geldi. Arda topu kontrol ettikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir şut çekti. Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'un müdahale edemediği top, sağ üst köşeden ağlara gitti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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