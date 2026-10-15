Arda Güler Paylaşımı Yalnızca Türkiye'den Görünüyor, Madrid'de Lobi İddiaları Büyüyor
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Real Madrid'in resmi Instagram hesabındaki Arda Güler paylaşımının yalnızca Türkiye'den girildiğinde göründüğü öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde aynı hesap İspanya'dan açıldığında ilgili gönderinin akışta yer almadığı görülüyor. Konu, kulüp içindeki Arda Güler karşıtı lobi iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
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Ekran görüntüleri tartışma yarattı.
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Benzer iddia 2024'te de gündeme gelmişti.
Arda Güler Roma maçında fark yarattı.
Madrid'de lobi iddiaları büyüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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