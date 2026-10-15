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Arda Güler Paylaşımı Yalnızca Türkiye'den Görünüyor, Madrid'de Lobi İddiaları Büyüyor

Arda Güler Paylaşımı Yalnızca Türkiye'den Görünüyor, Madrid'de Lobi İddiaları Büyüyor

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 20:06
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Real Madrid'in resmi Instagram hesabındaki Arda Güler paylaşımının yalnızca Türkiye'den girildiğinde göründüğü öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde aynı hesap İspanya'dan açıldığında ilgili gönderinin akışta yer almadığı görülüyor. Konu, kulüp içindeki Arda Güler karşıtı lobi iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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Ekran görüntüleri tartışma yarattı.

Ekran görüntüleri tartışma yarattı.

Paylaşılan karşılaştırmada solda Türkiye'den, sağda İspanya'dan girilen Real Madrid hesabı yer alıyor. Türkiye'den bakıldığında Arda Güler'in fotoğrafının bulunduğu gönderi hesapta görünüyor. İspanya'dan açılan hesapta ise aynı gönderi yok ve diğer paylaşımlar yukarı kayıyor.

Benzer iddia 2024'te de gündeme gelmişti.

Benzer iddia 2024'te de gündeme gelmişti.

Aynı uygulamanın Ocak 2024'te de tartışıldığı görülüyor. O dönemde bazı kullanıcılar kulübün paylaşımları ülke bazında yaptığını ve Arda Güler içeriklerini Türkiye'deki kitleye yönelik bir tanıtım stratejisi kapsamında yalnızca bu ülkeye açtığını savunmuştu. Bu yorumun kulüp tarafından doğrulanmış bir karşılığı yok. Instagram'ın bölgesel kısıtlama uygulamış olabileceğini düşünenler de var.

Arda Güler Roma maçında fark yarattı.

Arda Güler Roma maçında fark yarattı.

Tartışma, Real Madrid'in Roma karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından büyüdü. Arda Güler 59. dakikada yedekten oyuna girdi. Milli futbolcu 85. dakikada Endrick'in, 90. dakikada ise Rüdiger'in golüne asist yaparak maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

Madrid'de lobi iddiaları büyüyor.

Madrid'de lobi iddiaları büyüyor.

Fransız gazeteci Romain Molina daha önce Arda Güler'in Real Madrid'de saf dışı bırakılmak istendiğini öne sürmüştü. Spor yorumcusu Serhat Pekmezci de Arda Güler'in kulüpte mobbing yaşadığını ve yükselişini kabullenmeyen bir grup bulunduğunu söylemişti. Bu iddialara dayanak gösterilen örnekler arasında Huijsen'in Betis maçındaki tavrı ile Vinicius'un Atletico maçında pas vermemesi de yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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