Arda Güler Paylaşımı Yalnızca Türkiye'den Görünüyor, Madrid'de Lobi İddiaları Büyüyor

Aynı uygulamanın Ocak 2024'te de tartışıldığı görülüyor. O dönemde bazı kullanıcılar kulübün paylaşımları ülke bazında yaptığını ve Arda Güler içeriklerini Türkiye'deki kitleye yönelik bir tanıtım stratejisi kapsamında yalnızca bu ülkeye açtığını savunmuştu. Bu yorumun kulüp tarafından doğrulanmış bir karşılığı yok. Instagram'ın bölgesel kısıtlama uygulamış olabileceğini düşünenler de var.