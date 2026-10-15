Roma Maçında Yedekten Girip 2 Asist Yapan Arda Güler'e Övgü Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 3-1 geriye düşmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho, Arda Güler'i maça yedek kulübesinde başlatarak eleştirilse de milli yıldız 59. dakikada oyuna girdi ve maçın akışını tersine çevirdi. Carlos Espi'nin 83. dakikadaki golünde pozisyonu hazırlayan da Arda kullandığı kornerlerde Endrick'i 85. dakikada, Rüdiger ise 90. dakikada golle buluşturdu. Real Madrid yedi dakikada attığı üç golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Güler yaklaşık 30 dakikalık süreye 2 asist sığdırarak maçın en çok konuşulan ismi oldu. Maçın ardından hem Türk hem yabancı futbolseverler performansını tweetlerine taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Oyun değiştirici Arda Güler'den bahsedebilir miyiz? Üç orta, üç gol. Arda Güler, Real Madrid'in geri dönüşünün dehasıydı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deli misin Arda?
"Bu maç Endrick'in çok daha fazla şansı hak ettiğini, Arda Güler'in de tartışmasız ilk 11'de olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu gece sadece muhteşemdi."
Merkez belli.
"Arda Güler: 30 dakika, 3 pozisyon hazırladı, 2 büyük şans yarattı. Jude Bellingham: 90 dakika, 1 pozisyon hazırladı, 0 büyük şans yarattı. Ben kendi 10 numaramı biliyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtuluş reçetesi.
"STRATEJİST José Mourinho: Takımını hiçbir şey oynatmadan 3-1 geriye düşürdü ki oyuncu değişiklikleriyle Real Madrid'i düzeltebilsin. Endrick ve Espí girdi gol attı, Arda Güler girdi 2 asist yaptı. Son 10 dakikada 3 gol. Real Madrid'in geri dönüşü: 4-3."
Mühür bastı.
"Arda Güler'den sırf Kylian Mbappé'ye pas veriyor diye nefret eden bazı insanlar vardı, ha ha. Yine farkı yaratan bir maç. Bu kadar kısa sürede 2 asist. Asistleriyle bize kaç maç kazandırdı? Üst düzey. Gerçek bir 10 numara."
Liste güncellendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Real Madrid, Arda Güler'i Arteta'dan saklamalı, çünkü o korner Arsenal'e transfer olmanın biletine benziyor 😂"
Defterlere not düşüldü.
"Real Madrid oyuncularını abartmayı sevmem ama Arda Güler çok iyi 😭 Ondan nefret edemiyorum, sevmesem bile. Real Madrid'de oynayan kimseyi sevmiyorum 😭"
"Madridistalar, bunu sert bir şekilde duymanız lazım. Jude Bellingham'a saygısızlık etmeden söylüyorum, Real Madrid'de oynamasaydı bile Arda Güler'in takımı, Mesut Özil'in zamanında yaptığı gibi vaat edilen topraklara taşıyacağını düşünüyorum."
"Arda Güler bu sezon Vini Jr (14) ve Mbappé'nin (12) toplamından daha fazla pozisyon (31) hazırladı. İkinci sıradaki Jude Bellingham'ın da 14 önünde. Akıl almaz bir fark."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın