article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Mourinho'dan Arda Güler'i Oyundan Aldığı Eleştirilerine Yanıt "Kimse Vazgeçilmez Değil"

Mourinho'dan Arda Güler'i Oyundan Aldığı Eleştirilerine Yanıt "Kimse Vazgeçilmez Değil"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ESPN ve Goal.com'un haberine göre Real Madrid, LaLiga'da konuk olduğu Elche'yi 3-2 mağlup etti ama işler hiç kolay geçmedi. 25. dakikada Arda Güler'in frikiği ile öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappé'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Elche 71. ve 83. dakikalarda gelen gollerle beraberliği yakalayınca gerilim tırmandı; galibiyeti uzatma dakikalarında Carlos Espí getirdi. Maç sonrası basın toplantısına çıkan Jose Mourinho, performansı değerlendirirken takımına yönelik eleştirilerini esirgemedi ve ikinci yarıda oyundan aldığı Arda Güler'le ilgili soruya oldukça net bir yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mourinho: "Kimse vazgeçilmez değil"

Mourinho: "Kimse vazgeçilmez değil"

Geçtiğimiz hafta Real Madrid ile 6 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki Arda Güler, teknik direktörün planlarında giderek daha fazla yer buluyor. Ancak Mourinho, Elche maçı sonrasında bu yakınlığın oyuncuyu dokunulmaz kılmadığını net şekilde ortaya koydu. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında Güler'i oyundan alma kararını soranlara Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi: 'Kimse vazgeçilmez değildir. Değişiklikleri yaptığımda bunun nedeni oyunun kontrolünü kaybetmemizdir.' Mourinho, genç yıldızın 10 numara pozisyonunda sahanın tamamını kapsaması gereken zorlu bir görev üstlendiğini hatırlatarak 'Arda'nın temposu düştü' değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid 2 gol öne geçti, farkı uzatmalarda kapattı

Real Madrid 2 gol öne geçti, farkı uzatmalarda kapattı

Elche deplasmanında oynanan maçta dakikalar şöyle geçti:

25' — Elche'nin kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

33' — Arda Güler'in ortasından gelen topa Kylian Mbappé dokundu, skor 2-0 oldu.

71' — Abiel Osorio'nun golüyle Elche farkı bire indirdi: 2-1.

83' — Fernando Niño'nun golüyle skor 2-2'ye geldi.

90+1' — Carlos Espí'nin golüyle Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın genelini de değerlendiren Mourinho, takımının rakibe geri dönüş şansı tanımasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: 'Maçı bitirebileceğimiz anlarda bitiremiyoruz ve ölü gibi görünen bir takıma yeniden hayat şansı veriyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın