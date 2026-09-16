Mourinho'dan Arda Güler'i Oyundan Aldığı Eleştirilerine Yanıt "Kimse Vazgeçilmez Değil"

ESPN ve Goal.com'un haberine göre Real Madrid, LaLiga'da konuk olduğu Elche'yi 3-2 mağlup etti ama işler hiç kolay geçmedi. 25. dakikada Arda Güler'in frikiği ile öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappé'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Elche 71. ve 83. dakikalarda gelen gollerle beraberliği yakalayınca gerilim tırmandı; galibiyeti uzatma dakikalarında Carlos Espí getirdi. Maç sonrası basın toplantısına çıkan Jose Mourinho, performansı değerlendirirken takımına yönelik eleştirilerini esirgemedi ve ikinci yarıda oyundan aldığı Arda Güler'le ilgili soruya oldukça net bir yanıt verdi.