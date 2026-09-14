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Mourinho'dan Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Muhteşem Bir Potansiyele Sahip"

Mourinho'dan Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Muhteşem Bir Potansiyele Sahip"

Real Madrid Jose Mourinho arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.09.2026 - 00:51
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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Elche maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler'i övdü. Mourinho, Türk yıldızın yaratıcılığına ve vizyonuna dikkat çekti. Teknik direktör, 'muhteşem bir potansiyele sahip' dedi. Mourinho, Diomande'nin rekabetiyle ilgili soruya da kadro derinliğine işaret ederek yanıt verdi.

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Mourinho, Arda Güler'in oyuna kattığı yaratıcılık ve dengeyle takımın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Mourinho, Arda Güler'in oyuna kattığı yaratıcılık ve dengeyle takımın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Mourinho, 'Arda Güler üst düzey bir oyuncu' dedi. Portekizli teknik adam, 'oyuna inanılmaz bir etkisi var' diye ekledi. Mourinho, Arda'nın yaratıcılığının ve vizyonunun takıma denge getirdiğini vurguladı.

Gelişimiyle ilgili soruya yanıt veren Mourinho, aynı cümlede "en iyisi" ifadesini üç kez tekrarladı.

Gelişimiyle ilgili soruya yanıt veren Mourinho, aynı cümlede "en iyisi" ifadesini üç kez tekrarladı.

Mourinho, 'Bence muhteşem bir potansiyele sahip' dedi. Teknik direktör, Arda'nın vizyonunu, kararlılığını ve oyun kurma yeteneğini sıraladı. Mourinho bu değerlendirmenin ardından 'en iyisi' ifadesini arka arkaya üç kez kullandı. Portekizli teknik adam, genç oyuncunun istatistiklerinin şimdiden etkileyici olduğunu ekledi.

Diomande'nin ilk 11'e girmesi sorulunca Mourinho, kadrodaki seçenek bolluğuna işaret ederek yanıt verdi.

Diomande'nin ilk 11'e girmesi sorulunca Mourinho, kadrodaki seçenek bolluğuna işaret ederek yanıt verdi.

Mourinho, 'Bizim birçok seçeneğimiz var' dedi. Teknik direktör, Diomande, Vinicius, Arda ve Brahim'i saydı. Mourinho, Ocak ayında Rodrygo'nun da döneceğini hatırlattı. Portekizli teknik adam, rekabetin ilk 11'i belirlemekte zorlaştığını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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