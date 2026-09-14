Mourinho'dan Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Muhteşem Bir Potansiyele Sahip"
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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Elche maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler'i övdü. Mourinho, Türk yıldızın yaratıcılığına ve vizyonuna dikkat çekti. Teknik direktör, 'muhteşem bir potansiyele sahip' dedi. Mourinho, Diomande'nin rekabetiyle ilgili soruya da kadro derinliğine işaret ederek yanıt verdi.
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Mourinho, Arda Güler'in oyuna kattığı yaratıcılık ve dengeyle takımın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.
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Gelişimiyle ilgili soruya yanıt veren Mourinho, aynı cümlede "en iyisi" ifadesini üç kez tekrarladı.
Diomande'nin ilk 11'e girmesi sorulunca Mourinho, kadrodaki seçenek bolluğuna işaret ederek yanıt verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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