Mourinho'dan Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Muhteşem Bir Potansiyele Sahip"

Mourinho, 'Bence muhteşem bir potansiyele sahip' dedi. Teknik direktör, Arda'nın vizyonunu, kararlılığını ve oyun kurma yeteneğini sıraladı. Mourinho bu değerlendirmenin ardından 'en iyisi' ifadesini arka arkaya üç kez kullandı. Portekizli teknik adam, genç oyuncunun istatistiklerinin şimdiden etkileyici olduğunu ekledi.