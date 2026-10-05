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Dünyanın Yeni 'Mavi Bölgesi' Belli Oldu: 100 Yaşını Geçen Birçok Kişi Var!

Dünyanın Yeni 'Mavi Bölgesi' Belli Oldu: 100 Yaşını Geçen Birçok Kişi Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 16:31
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Mavi Bölge ismi verilen bölgeler, dünyada 100 yaşını aşan insanların en yoğun şekilde yaşadığı, kronik hastalıkların ise çok nadir görüldüğü özel coğrafi bölgelerdir. Uzun yaşamın sırrını arayan bilim insanları, dünyada yeni bir 'Mavi Bölge' belirledi.

İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki 2.262 kişilik Bolotana köyünde 10 kişi 100 yaşını geçmiş durumda. Üstelik bu köyde uzun yaşamın asıl kahramanları kadınlar!

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Dünyanın 'Mavi Bölgeleri'ne Yeni Bir Yer Daha Eklendi

Dünyanın 'Mavi Bölgeleri'ne Yeni Bir Yer Daha Eklendi

'Mavi Bölge', insanların dünya ortalamasından çok daha uzun yaşadığı bölgelere verilen addır. Terimi ortaya atan National Geographic kaşifi Dan Buettner, şimdiye kadar Japonya'daki Okinawa, Yunanistan'daki İkarya ve Sardunya'nın dağ köyleri gibi bölgeleri bu listeye almıştı. Şimdi ise yeni bir yer daha eklendi: Bolotana!

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre Bolotana'da her 100 bin kişiden 442'si 100 yaşın üzerinde. Bu oran Sardunya ortalamasının yaklaşık 10, ABD ortalamasının 11 katı.

Köyü asıl farklı kılan ise kadınlar. 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali yüzde 13,83, erkeklerde ise yüzde 4,92. Bolotanalı kadınlar bu konuda dünyada yalnızca Hong Kong'un gerisinde kalıyor. Araştırmacılar bu farkın nedenini henüz bilmiyor.

Sofranın Yüzde 90'ı Bitkisel

Sofranın Yüzde 90'ı Bitkisel

Bolotana'nın geleneksel beslenmesi yaklaşık yüzde 90 bitkisel. Sofralarda fasulye, makarna, patates, bahçeden toplanan sebzeler, koyun peyniri ve zeytinyağı var. Et ise ayda yalnızca 5 kez kadar yeniyor.

Köyde spor salonu bulunmuyor. Ama dik yokuşlar ve merdivenlerle dolu sokaklar, Buettner'ın deyişiyle köylülere 'her gün orta düzeyde kardiyo' yaptırıyor.

Erkekler de Evin Yükünü Paylaşıyor

Erkekler de Evin Yükünü Paylaşıyor

Köyde birkaç kuşak aynı evde yaşıyor ve ev işleri paylaşılıyor. Yarı çobanlık, yarı tarımla geçinen Bolotana'da erkeklerin çoğu evde kalabiliyor ve sorumlulukları eşleriyle bölüşüyor.

Araştırmacılar 100 yaşını geçenlerin yaşlarını vaftiz ve evlilik kayıtları ile fotoğraflar üzerinden tek tek doğruladı. Buettner'a göre diğer Mavi Bölgeler gerilerken Bolotana yükselişte. Ancak modern yaşam köye girdikçe bu avantajın bir kuşak içinde kaybolabileceği uyarısını da yapıyor.

Köyde henüz tek bir fast food restoranı bile yok.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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