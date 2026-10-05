Dünyanın Yeni 'Mavi Bölgesi' Belli Oldu: 100 Yaşını Geçen Birçok Kişi Var!
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Mavi Bölge ismi verilen bölgeler, dünyada 100 yaşını aşan insanların en yoğun şekilde yaşadığı, kronik hastalıkların ise çok nadir görüldüğü özel coğrafi bölgelerdir. Uzun yaşamın sırrını arayan bilim insanları, dünyada yeni bir 'Mavi Bölge' belirledi.
İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki 2.262 kişilik Bolotana köyünde 10 kişi 100 yaşını geçmiş durumda. Üstelik bu köyde uzun yaşamın asıl kahramanları kadınlar!
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Dünyanın 'Mavi Bölgeleri'ne Yeni Bir Yer Daha Eklendi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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