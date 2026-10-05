Dünyanın Yeni 'Mavi Bölgesi' Belli Oldu: 100 Yaşını Geçen Birçok Kişi Var!

'Mavi Bölge', insanların dünya ortalamasından çok daha uzun yaşadığı bölgelere verilen addır. Terimi ortaya atan National Geographic kaşifi Dan Buettner, şimdiye kadar Japonya'daki Okinawa, Yunanistan'daki İkarya ve Sardunya'nın dağ köyleri gibi bölgeleri bu listeye almıştı. Şimdi ise yeni bir yer daha eklendi: Bolotana!

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre Bolotana'da her 100 bin kişiden 442'si 100 yaşın üzerinde. Bu oran Sardunya ortalamasının yaklaşık 10, ABD ortalamasının 11 katı.

Köyü asıl farklı kılan ise kadınlar. 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali yüzde 13,83, erkeklerde ise yüzde 4,92. Bolotanalı kadınlar bu konuda dünyada yalnızca Hong Kong'un gerisinde kalıyor. Araştırmacılar bu farkın nedenini henüz bilmiyor.