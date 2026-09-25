Uzmanlar 50 Yaş Üstü İçin Aynı Ülkeyi Gösterdi: Ne Stres Var Ne Telaş
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Yaş ilerledikçe tatilden beklenen de değişiyor: Artık amaç fiziksel sınırları zorlamak değil, yavaşlamak, stresten uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak. Seyahat, emeklilik ve sağlıklı yaşam alanında görüş alınan yarım düzineden fazla uzmanın bu beklentiyi en iyi karşılayan ülke olarak gösterdiği yer ise aynı: Kosta Rika.
İşte nedenleri...
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Dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yüzde 6'sı bu ülkede bulunuyor.
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Ülkenin "pura vida" felsefesi yavaş yaşamayı teşvik ediyor.
Daha hareketli bir tatil isteyenler için 280 kilometrelik bir yürüyüş rotası var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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