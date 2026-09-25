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Uzmanlar 50 Yaş Üstü İçin Aynı Ülkeyi Gösterdi: Ne Stres Var Ne Telaş

Uzmanlar 50 Yaş Üstü İçin Aynı Ülkeyi Gösterdi: Ne Stres Var Ne Telaş

Kosta Rika
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 16:58
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Yaş ilerledikçe tatilden beklenen de değişiyor: Artık amaç fiziksel sınırları zorlamak değil, yavaşlamak, stresten uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak. Seyahat, emeklilik ve sağlıklı yaşam alanında görüş alınan yarım düzineden fazla uzmanın bu beklentiyi en iyi karşılayan ülke olarak gösterdiği yer ise aynı: Kosta Rika.

İşte nedenleri...

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Dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yüzde 6'sı bu ülkede bulunuyor.

Dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yüzde 6'sı bu ülkede bulunuyor.

Yemyeşil ormanlardan Karayip ve Pasifik kıyısındaki kartpostallık plajlara kadar uzanan 12 ayrı iklim kuşağı ve sıcak su kaynakları, gündelik stresten uzaklaşmak isteyen pek çok 50 yaş üstü gezgini Kosta Rika'ya çeken en büyük etkenlerden.

Intrepid Travel'ın Kuzey Amerika başkanı Leigh Barnes, 'Kosta Rika'nın insanları bir şey kaçırıyormuş hissi yaşatmadan yavaşlatmak gibi harika bir yolu var' diyor. Barnes'ın anlattığına göre ziyaretçiler her gün aktif olabiliyor ama tempoyu tamamen kendileri belirliyor.

Ülkenin "pura vida" felsefesi yavaş yaşamayı teşvik ediyor.

Ülkenin "pura vida" felsefesi yavaş yaşamayı teşvik ediyor.

Bir tur şirketinin CEO'su Simon Jones'a göre bu felsefe, sağlıklı yaşamı daha yavaş bir tempoda deneyimlemek ve anın tadını çıkarmak anlamına geliyor. Jones, doğal kaplıcaların dinlenmenin ve ağrıları hafifletmenin rahatlatıcı bir yolu olduğunu, düz ve bakımlı yürüyüş yollarının da aşırı yorulmadan aktif kalmayı kolaylaştırdığını söylüyor.

Vahşi hayvanlarla karşılaşmak için bile zorlu yürüyüşlere gerek yok. Jones'un anlattığına göre sakin tekne turları ve rehberli yağmur ormanı yürüyüşleriyle tembel hayvanları, maymunları ve tukanları yakından görmek mümkün.

Daha hareketli bir tatil isteyenler için 280 kilometrelik bir yürüyüş rotası var.

Daha hareketli bir tatil isteyenler için 280 kilometrelik bir yürüyüş rotası var.

Kosta Rika maceranın adresi olmayı sürdürse de gezilerin farklı ilgi alanlarına ve hareket düzeylerine göre kolayca ayarlanabildiği anlatılıyor. Milli parklardaki vahşi yaşam gezileri ve bulut ormanında kuş gözlemciliği bunun örneklerinden. Yaşlı yetişkinler için macera gezileri düzenleyen bir programın kurucusu Ward Luthi'nin en çok heyecanlandığı rota ise ülkeyi boydan boya geçerek iki okyanus kıyısını buluşturan Camino de Costa Rica. Papagayo Yarımadası'ndaki bir otelin spa ve sağlıklı yaşam direktörü Arnaud Dieuteguard da 'Sağlıklı yaşlanmak yalnızca yıllara yıl katmak değil, aktif, meraklı ve bağlantıda kalmaktır' diyor.

Yine de uzmanların en çok vurguladığı şey, yerel halkla kurulan bağ. Barnes, en güzel anların bazen yerel bir aileyle öğle yemeğinde ya da yağmur ormanında sessizce oturup hayvanları dinlerken yaşandığını anlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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