Uzmanlar 50 Yaş Üstü İçin Aynı Ülkeyi Gösterdi: Ne Stres Var Ne Telaş

Yemyeşil ormanlardan Karayip ve Pasifik kıyısındaki kartpostallık plajlara kadar uzanan 12 ayrı iklim kuşağı ve sıcak su kaynakları, gündelik stresten uzaklaşmak isteyen pek çok 50 yaş üstü gezgini Kosta Rika'ya çeken en büyük etkenlerden.

Intrepid Travel'ın Kuzey Amerika başkanı Leigh Barnes, 'Kosta Rika'nın insanları bir şey kaçırıyormuş hissi yaşatmadan yavaşlatmak gibi harika bir yolu var' diyor. Barnes'ın anlattığına göre ziyaretçiler her gün aktif olabiliyor ama tempoyu tamamen kendileri belirliyor.