Yavaş, Seçici, Kararlı: 2026’da Seyahatin Yeni Sahipleri 50 Yaş Üstü Gezginler
+50 KUŞAĞININ SESSİZ AMA GÜÇLÜ YOLCULUĞU
Çok seyahat ediyorum.
Bir süredir aynı sahneyle karşılaşıyorum. Havaalanlarında, otel lobilerinde, müzelerde…
Bazı zamanlarda ne acele var, ne gürültü, ne de kendini ispat etme telaşı.
Etrafıma bakıyorum ve sessiz ama kararlı bir kitle seyahat ediyor.
Ve evet, 2026’ya girerken turizmi asıl taşıyan grup büyük ölçüde 50 yaş üstü.
Ama sandığımız gibi değil.
Artık “3. yaş turisti” diye bir şey yok
Peki son dönemde Longevity neden bu kadar öne çıktı?
Peki +50 kuşağı en çok hangi ülkelerden seyahat ediyor?
En çok kimler seyahat ediyor?
