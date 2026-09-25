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Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den Dev Talip Var: Beşiktaş Tekliflere Kapalı

Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den Dev Talip Var: Beşiktaş Tekliflere Kapalı

Liverpool transfer Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 17:27
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü için İngiltere'den transfer iddiası geldi. Ada basınındaki haberlere göre Liverpool, 25 yaşındaki milli futbolcuyu orta saha için listesinin ilk sıralarına yazdı, iki Premier Lig kulübü de oyuncunun durumunu yakından izliyor. Siyah beyazlı yönetim ise kaptanını ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmıyor. 

Kaynak - Fanatik

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Liverpool devre arasında teklif yapabilir.

Liverpool devre arasında teklif yapabilir.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un orta sahaya lider özellikli bir takviye aradığı ve kulübün scout ekiplerinin Orkun'u bir süredir yakından takip ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin devre arası transfer döneminde Beşiktaş yönetiminin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği de iddialar arasında yer aldı. Haberlerde oyuncuyu izleyen diğer iki Premier Lig kulübünün adı ise verilmedi.

Yönetim satışa sıcak bakmıyor.

Yönetim satışa sıcak bakmıyor.

Hücum organizasyonlarının merkezinde oynayan kaptan için gelen söylentilere karşın Beşiktaş yönetiminin tutumu net. Siyah beyazlı kurmayların, şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde kilit rol üstlenen 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrodan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.

Kaptanın skor katkısı dikkat çekiyor.

Kaptanın skor katkısı dikkat çekiyor.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 53 resmi karşılaşmada 14 gol atıp 14 asist yapan Orkun, oyun aklı ve sahaya koyduğu karakterle takımın en kritik parçası olarak görülüyor. Milli futbolcu Avrupa'da da boş geçmedi, Midtjylland ile oynanan iki maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı ve Zalgiris rövanşında da penaltıdan ağları havalandırarak turu getiren isimler arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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