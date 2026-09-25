Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den Dev Talip Var: Beşiktaş Tekliflere Kapalı
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü için İngiltere'den transfer iddiası geldi. Ada basınındaki haberlere göre Liverpool, 25 yaşındaki milli futbolcuyu orta saha için listesinin ilk sıralarına yazdı, iki Premier Lig kulübü de oyuncunun durumunu yakından izliyor. Siyah beyazlı yönetim ise kaptanını ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmıyor.
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Liverpool devre arasında teklif yapabilir.
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Yönetim satışa sıcak bakmıyor.
Kaptanın skor katkısı dikkat çekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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