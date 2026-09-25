Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den Dev Talip Var: Beşiktaş Tekliflere Kapalı

Beşiktaş formasıyla çıktığı 53 resmi karşılaşmada 14 gol atıp 14 asist yapan Orkun, oyun aklı ve sahaya koyduğu karakterle takımın en kritik parçası olarak görülüyor. Milli futbolcu Avrupa'da da boş geçmedi, Midtjylland ile oynanan iki maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı ve Zalgiris rövanşında da penaltıdan ağları havalandırarak turu getiren isimler arasında yer aldı.