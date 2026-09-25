Ev Yoğurdu ya da Süzme Olması Hikaye: Yoğurdun En Sağlıklı Hali Böyleymiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yoğurt; protein, kalsiyum ve canlı bakterileriyle sofraların en sağlıklı besinlerinden biri. Ancak ev yoğurdu, süzme, probiyotik ve meyveli çeşitler arasında seçim yapmak her zaman kolay değil. Her birinin farklı bir artısı var ve bazıları göründüğü kadar sağlıklı olmayabiliyor.
Peki, hangi yoğurt daha sağlıklı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev yoğurdu da probiyotik yoğurt da canlı bakteri içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süzme yoğurt protein açısından daha zengin.
Hangisini seçerseniz seçin, asıl bakılması gereken şey etiketteki şeker.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın