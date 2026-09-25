Ev Yoğurdu ya da Süzme Olması Hikaye: Yoğurdun En Sağlıklı Hali Böyleymiş

Yoğurt, ısıtılan süte bakteri eklenip birkaç saat ılık ortamda bekletilmesiyle yapılıyor. Bu bakteriler sütteki laktozu laktik aside çevirerek hem kıvamı koyulaştırıyor hem de yoğurda o bildik ekşi tadını veriyor. Evde yoğurt mayalarken kullanılan canlı kültürlü sade yoğurt da bu bakterileri taşıyor.

Probiyotik diye satılan yoğurtlara ise laktobasil ve bifidobakteri gibi ek türler ekleniyor. Bu bakterilerin ne kadarının ve hangi türünün fayda sağladığı kişiden kişiye değişiyor. Daha fazla çeşit bakteri almak isteyenler için kefir de iyi bir seçenek; kefir genellikle çoğu yoğurttan daha fazla probiyotik tür içeriyor.