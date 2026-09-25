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Ev Yoğurdu ya da Süzme Olması Hikaye: Yoğurdun En Sağlıklı Hali Böyleymiş

Ev Yoğurdu ya da Süzme Olması Hikaye: Yoğurdun En Sağlıklı Hali Böyleymiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 17:24
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Yoğurt; protein, kalsiyum ve canlı bakterileriyle sofraların en sağlıklı besinlerinden biri. Ancak ev yoğurdu, süzme, probiyotik ve meyveli çeşitler arasında seçim yapmak her zaman kolay değil. Her birinin farklı bir artısı var ve bazıları göründüğü kadar sağlıklı olmayabiliyor.

Peki, hangi yoğurt daha sağlıklı?

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Ev yoğurdu da probiyotik yoğurt da canlı bakteri içeriyor.

Ev yoğurdu da probiyotik yoğurt da canlı bakteri içeriyor.

Yoğurt, ısıtılan süte bakteri eklenip birkaç saat ılık ortamda bekletilmesiyle yapılıyor. Bu bakteriler sütteki laktozu laktik aside çevirerek hem kıvamı koyulaştırıyor hem de yoğurda o bildik ekşi tadını veriyor. Evde yoğurt mayalarken kullanılan canlı kültürlü sade yoğurt da bu bakterileri taşıyor.

Probiyotik diye satılan yoğurtlara ise laktobasil ve bifidobakteri gibi ek türler ekleniyor. Bu bakterilerin ne kadarının ve hangi türünün fayda sağladığı kişiden kişiye değişiyor. Daha fazla çeşit bakteri almak isteyenler için kefir de iyi bir seçenek; kefir genellikle çoğu yoğurttan daha fazla probiyotik tür içeriyor.

Süzme yoğurt protein açısından daha zengin.

Süzme yoğurt protein açısından daha zengin.

Süzme işlemi yoğurdun suyunu alarak daha koyu ve kremsi bir kıvam sağlıyor. Bazı süzme yoğurtlarda porsiyon başına protein 16 grama kadar çıkabiliyor; bu da daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabiliyor. Süzme sırasında kalsiyumun bir kısmı ise gidiyor.

Süzme yoğurdun, suyuyla birlikte bakterilerini de kaybettiği sık duyulan bir iddia. Ancak bunu destekleyen bir çalışma bulunmuyor; süzme yoğurtlar da çoğu zaman canlı bakteri içeriyor.

Hangisini seçerseniz seçin, asıl bakılması gereken şey etiketteki şeker.

Hangisini seçerseniz seçin, asıl bakılması gereken şey etiketteki şeker.

Bazı meyveli ya da aromalı yoğurtların yaklaşık 140 gramlık bir kabında 20-25 gram şeker bulunabiliyor. Bunun bir kısmı sütün doğal şekerinden gelse de çoğu sonradan eklenen tatlandırıcılardan kaynaklanıyor. Kurabiye parçacıklı ya da çikolatalı yoğurtlar da sağlıklı bir yiyecekten çok bir atıştırmalık sayılıyor.

Bu yüzden en sağlıklı seçenek, süzme ya da süzülmemiş fark etmeksizin sade ve şekersiz yoğurt. Tatlı sevenler sade yoğurda taze meyve ya da biraz bal ekleyebiliyor. Isıl işlem görmüş yoğurtlarda ise canlı bakteri kalmadığı için etikette 'canlı kültür' ibaresine bakmakta fayda var.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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