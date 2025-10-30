onedio
Yoğurdu Bu Şekilde Görürseniz Yemeden Önce Bir Daha Düşünün: Bozulduğunu Anlamanın 5 Yolu

Yoğurdu Bu Şekilde Görürseniz Yemeden Önce Bir Daha Düşünün: Bozulduğunu Anlamanın 5 Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 13:31

Yoğurt hemen her mutfakta yer alan, hem lezzetli hem de besleyici bir gıda. Ancak bazen fark etmeden bozulmuş bir kutuya el uzatabiliriz. Açtığınızda görünümü, kokusu veya kıvamı size garip geliyorsa, sağlığınızı riske atmamak için dikkatli olmanız gerekiyor. İşte yoğurdun bozulduğunu anlamanın 5 basit yolu...

Besleyici, lezzetli ve çok yönlü bir gıda olan yoğurt, birçok mutfakta vazgeçilmez bir üründür.

Besleyici, lezzetli ve çok yönlü bir gıda olan yoğurt, birçok mutfakta vazgeçilmez bir üründür.

Peki, yoğurt ne kadar dayanır? Son kullanma tarihinden sonra hâlâ yenir mi? İşte yoğurdu açmadan ve açtıktan sonra güvenle saklamanın yolları ve bozulduğunu gösteren işaretler...

Açıldıktan Sonra Yoğurt Ne Kadar Dayanır?

Açıldıktan Sonra Yoğurt Ne Kadar Dayanır?

USDA önerilerine göre yoğurt, açıldıktan sonra bir ila iki hafta içinde tüketilmelidir. Ancak doğru şekilde saklanmazsa birkaç gün içinde bozulabilir. Açılmış yoğurdun raf ömrünü etkileyen iki faktör vardır:

Oda sıcaklığında uzun süre bekletmek

Yoğurt açıldıktan sonra iki saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmamalıdır; hava sıcaklığı 32°C ve üzerindeyse bu süre bir saate düşer. Sıcaklık 4°C’nin üzerine çıktığında yoğurt “tehlikeli bölgeye” girer ve hızla bozulur.

Kirli kaşık veya kap kullanmak

Büyük bir yoğurt kabınız varsa ve hepsini tüketemiyorsanız, ihtiyacınız kadarını temiz bir kaşıkla alın. Bu, çapraz bulaşmayı önler ve yoğurdun daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Yoğurdun Bozulduğunu Nasıl Anlarsınız?

Yoğurdun Bozulduğunu Nasıl Anlarsınız?

Perakende yoğurtlar bozulabilir, bu yüzden duyularınıza güvenin. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Görünüm

  • Kutu açılmadan şişmişse, fermantasyon ve bozulma başlamıştır. Atın veya iade edin.

  • Açıldığında yüzeyde su toplanması normaldir; bu peynir altı suyudur ve karıştırabilirsiniz. Ancak karıştırdıktan sonra hâlâ fazla sıvı varsa veya kıvam farklıysa atın.

  • Küf oluşmuşsa, hiçbir şekilde kurtarmaya çalışmayın; tüm kutu kontamine olmuştur.

Koku

  • Sade yoğurt nötr bir kokuya sahip olmalıdır. Ekşi, bozulmuş veya garip bir koku varsa atın.

Tat

  • Bozulmuş yoğurt ekşi veya bayat bir tat verir. Tadına bakmakla emin olabilirsiniz ama yutmayın; tüm kutuyu atın.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
