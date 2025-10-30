Yoğurdu Bu Şekilde Görürseniz Yemeden Önce Bir Daha Düşünün: Bozulduğunu Anlamanın 5 Yolu

USDA önerilerine göre yoğurt, açıldıktan sonra bir ila iki hafta içinde tüketilmelidir. Ancak doğru şekilde saklanmazsa birkaç gün içinde bozulabilir. Açılmış yoğurdun raf ömrünü etkileyen iki faktör vardır:

Oda sıcaklığında uzun süre bekletmek

Yoğurt açıldıktan sonra iki saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmamalıdır; hava sıcaklığı 32°C ve üzerindeyse bu süre bir saate düşer. Sıcaklık 4°C’nin üzerine çıktığında yoğurt “tehlikeli bölgeye” girer ve hızla bozulur.

Kirli kaşık veya kap kullanmak

Büyük bir yoğurt kabınız varsa ve hepsini tüketemiyorsanız, ihtiyacınız kadarını temiz bir kaşıkla alın. Bu, çapraz bulaşmayı önler ve yoğurdun daha uzun süre taze kalmasını sağlar.