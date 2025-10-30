Aşk Kapımızı Çalıyor: Kasım Ayında Aşkı Bulup İkinci Baharını Yaşayacak 4 Burç

Kasım, Teraziler için denge ve çekim ayı gibi. Yeni bir ilişkiye hazır hissedebilir, evrenden gelen bir dalgayı hissedebilirsiniz. İç huzurunuz artıyor, dışa açılmanız için güzel bir zaman. Basit bir karşılaşma bile özel bir şeye dönüşebilir.