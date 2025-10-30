onedio
McDonald’s’tan Sürpriz Yılbaşı Hamlesi: 'Grinch' Temalı Lezzetler Geliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 09:54

McDonald’s bu yılbaşı sezonuna beklenmedik bir şekilde renk katıyor. Zincirin İngiltere’deki yeni yıl menüsünde yer alacağı konuşulan “Grinch” temalı ürünler, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Turşu baharatlı patateslerden hindistan cevizli sıcak içeceklere kadar uzanan yeni lezzetler, markanın klasik yılbaşı menülerinden çok daha iddialı görünüyor.

İşte detaylar...

McDonald’s’ın İngiltere’deki yeni yıl menüsü sosyal medyaya sızdı ve hayranlar şimdiden zincirin “yaratıcılık dönemine” girdiğini söylüyor.

Kasım sonu satışa sunulacağı iddia edilen menüde tam 10 yeni ürün yer alıyor. Üstelik bunların çoğu Grinch temalı!

İşte sızdırılan yeni yıl menüsündeki ürünler:

  • Double Big Tasty

  • Cheesy Chicken Stack

  • Grinch McShaker Fries (turşu baharatlı)

  • Grumble Grinch Pie

  • Frozen Grinch Lemonade

  • Cheese Melt Dippers

  • Coconut Noglobe Latte

  • Coconut Noglobe Hot Chocolate

  • Chocolate Brownie McFlurry

  • The Grinch Meal (özel menü)

Menünün yıldızlarından Grinch McShaker Fries, dill ve turşu aromalı baharat karışımıyla klasik patateslere farklı bir hava katıyor. “Grinch Meal” ise orta boy içecek, McShaker Fries ve özel tasarım Grinch çoraplarıyla birlikte servis edilecek.

