Uzmanlar Uyardı: Bu Yüzden Balığa Limon Sıkılmaması Gerekiyor!

Uzmanlar Uyardı: Bu Yüzden Balığa Limon Sıkılmaması Gerekiyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 23:55

Balık ve limon ikilisi çoğumuzun favorisi ama uzmanlar, limonun balığı güvenli hâle getirmediğini vurguluyor. Limon yalnızca aromayı tazeler; bakterileri veya parazitleri öldürmez. Bu yüzden balık tüketiminde tazelik, doğru pişirme ve hijyen şartları her zaman öncelikli olmalı.

Kaynak: SÖZCÜ

Balık yerken üzerine limon sıkmak çok yaygın bir alışkanlık.

Balık yerken üzerine limon sıkmak çok yaygın bir alışkanlık.

Peki, bu gerçekten balığı daha güvenli hale getiriyor mu? Uzmanlar, bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

Limon, balığın kokusunu bastırabilir ve lezzetini artırabilir.

Limon, balığın kokusunu bastırabilir ve lezzetini artırabilir.

Bunun nedeni, limon suyundaki sitrik asidin balığın yüzeyindeki bazı bileşenlerle reaksiyona girerek “balık kokusu” algısını azaltmasıdır. Ancak bu, balığın içindeki bakterileri veya parazitleri yok ettiği anlamına gelmiyor. Yani limonla yapılan marinasyon, pişirme kadar etkili değil.

Gıda güvenliği uzmanı Dr. Anna-Mariya Petrov, “Limon balığın aromasını tazeler, ama patojenleri öldürmez. Balığın içindeki bakterileri kontrol etmek için doğru pişirme ve taze balık şarttır” diyor.

İlginizi çekebilir:

