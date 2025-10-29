Uzmanlar Uyardı: Bu Yüzden Balığa Limon Sıkılmaması Gerekiyor!

Bunun nedeni, limon suyundaki sitrik asidin balığın yüzeyindeki bazı bileşenlerle reaksiyona girerek “balık kokusu” algısını azaltmasıdır. Ancak bu, balığın içindeki bakterileri veya parazitleri yok ettiği anlamına gelmiyor. Yani limonla yapılan marinasyon, pişirme kadar etkili değil.

Gıda güvenliği uzmanı Dr. Anna-Mariya Petrov, “Limon balığın aromasını tazeler, ama patojenleri öldürmez. Balığın içindeki bakterileri kontrol etmek için doğru pişirme ve taze balık şarttır” diyor.