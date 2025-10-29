Uzmanlar Uyardı: Bu Yüzden Balığa Limon Sıkılmaması Gerekiyor!
Balık ve limon ikilisi çoğumuzun favorisi ama uzmanlar, limonun balığı güvenli hâle getirmediğini vurguluyor. Limon yalnızca aromayı tazeler; bakterileri veya parazitleri öldürmez. Bu yüzden balık tüketiminde tazelik, doğru pişirme ve hijyen şartları her zaman öncelikli olmalı.
Kaynak: SÖZCÜ
Balık yerken üzerine limon sıkmak çok yaygın bir alışkanlık.
Limon, balığın kokusunu bastırabilir ve lezzetini artırabilir.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
