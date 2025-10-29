onedio
Kısa Sürede 45 Kilo Verdi: Kilo Verirken Bu 3 Şeye Dikkat Etti

Metehan Bozkurt
29.10.2025 - 20:23

Yıllarca katı diyetlerle kilo vermeye çalışan Benji Xavier, sonunda sürdürülebilir bir yöntem buldu. Sevdiği yemeklerden vazgeçmeden sadece bir yılda 45 kilo verdi. Onun başarısının arkasında ise oldukça basit ama etkili üç alışkanlık var.

Buyurun, beraber bakalım...

Benji Xavier, lise yıllarında uyguladığı katı diyetlerle 45 kilo vermiş, ama sonunda kiloları geri almıştı.

28 yaşındaki Xavier, sağlıksız diyet kültürüne yenik düştüğünü söylüyor.

İkinci kez kilo verme yolculuğuna çıktığında ise yaklaşımını değiştirdi: Fast food’dan uzak durdu, sevdiği yemeklerin daha sağlıklı versiyonlarını evde hazırladı ve spor yapmaya başladı. Sonuç? Sadece 1 yılda 45 kilo verdi ve kilolarını neredeyse 2 yıldır koruyor.

İşte Kilo Verirken Uyguladığı 3 Yöntem

  • Öğünleri önceden hazırlayın – Sağlıklı yemeklere kolay ulaşmak, özellikle yoğun günlerde fast food’a yönelmeyi önlüyor.

  • Bol hacimli yemekler tüketin – Düşük kalorili ama lif ve su oranı yüksek yiyecekleri bol miktarda yemek, açlık hissini bastırıyor.

  • Kaloriyi içeceklerden almayın – Gazlı içecekler ve şekerli içecekler yüksek kalori ama düşük besin değeri içeriyor; Xavier bunlardan mümkün olduğunca kaçınıyor.

Xavier’in yaklaşımı gösteriyor ki, sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen vazgeçmeden de sağlıklı ve sürdürülebilir kilo vermek mümkün.

