Gençler Daha Fazla Etkileniyor: O Ülkede Her 5 Kişiden Biri Bu Hastalıkla Mücadele Ediyor

Ayrıca nüfusun yarısı uyku bozukluklarıyla boğuşuyor.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerde yoğun olarak görülüyor; bu yaş grubunun yaklaşık dörtte biri anksiyete veya depresyon belirtileri gösteriyor. Kadınlar ve eğitim seviyesi düşük kişiler, yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama ihtimali en yüksek gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlar bu durumun ekonomik kriz, COVID-19 salgını ve belirsiz uluslararası siyasi ortam gibi etkenlerden kaynaklandığını vurguluyor.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı kişiler için psikolojik destek hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.