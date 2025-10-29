Gençler Daha Fazla Etkileniyor: O Ülkede Her 5 Kişiden Biri Bu Hastalıkla Mücadele Ediyor
Belçika’da yapılan son araştırmalar, nüfusun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarıyla boğuştuğunu ortaya koyuyor. Özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerin büyük kısmı, stres, anksiyete ve depresyon gibi zorluklarla karşı karşıya. Uzmanlar, ekonomik kriz, salgın etkileri ve belirsiz uluslararası ortamın bu tabloyu derinleştirdiğini belirtiyor ve savunmasız gruplar için psikolojik destek çağrısında bulunuyor.
Kaynak: TRT
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika’da nüfusun neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankete katılanların yaklaşık beşte biri, stres, moral bozukluğu ve gerginlik gibi belirtiler gösterirken, bu kişilerin ciddi ruhsal sorunlar yaşadığı belirlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çok değil 1 hafta bile bizim haberleri izleseler şükür terapisiyle iyileşirler :D