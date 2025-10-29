onedio
Gençler Daha Fazla Etkileniyor: O Ülkede Her 5 Kişiden Biri Bu Hastalıkla Mücadele Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 19:04

Belçika’da yapılan son araştırmalar, nüfusun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarıyla boğuştuğunu ortaya koyuyor. Özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerin büyük kısmı, stres, anksiyete ve depresyon gibi zorluklarla karşı karşıya. Uzmanlar, ekonomik kriz, salgın etkileri ve belirsiz uluslararası ortamın bu tabloyu derinleştirdiğini belirtiyor ve savunmasız gruplar için psikolojik destek çağrısında bulunuyor.

Kaynak: TRT

Belçika’da nüfusun neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sciensano tarafından yapılan 2023-2024 sağlık anketine göre, Belçikalıların önemli bir kısmı geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte biri, stres, moral bozukluğu ve gerginlik gibi belirtiler gösterirken, bu kişilerin ciddi ruhsal sorunlar yaşadığı belirlendi.

Ayrıca nüfusun yarısı uyku bozukluklarıyla boğuşuyor.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerde yoğun olarak görülüyor; bu yaş grubunun yaklaşık dörtte biri anksiyete veya depresyon belirtileri gösteriyor. Kadınlar ve eğitim seviyesi düşük kişiler, yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama ihtimali en yüksek gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlar bu durumun ekonomik kriz, COVID-19 salgını ve belirsiz uluslararası siyasi ortam gibi etkenlerden kaynaklandığını vurguluyor.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı kişiler için psikolojik destek hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

eternal-

Çok değil 1 hafta bile bizim haberleri izleseler şükür terapisiyle iyileşirler :D