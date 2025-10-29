Üniversiteyi Bırakıp Girişim Projesine İmza Atarak Bir Gecede Milyoner Olan İki Gencin Hikayesi
Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, genç girişimciler için fırsat kapıları da ardına kadar açıldı. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakan iki arkadaş, bir fikirle yola çıkıp kısa sürede teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Geliştirdikleri Turbo AI adlı platform, öğrenme alışkanlıklarını kökten değiştirirken kurucularına da bir gecede milyonlar kazandırdı.
Yapay zekanın eğitim dünyasında hızla yer bulduğu bu dönemde, geleneksel öğrenme yöntemlerini kökten sarsan bir girişim büyük ses getirmişti.
2024 yılının başında Rudy Arora ve Sarthak Dhawan tarafından kurulan girişim, ders kayıtlarını, PDF dosyalarını ve hatta YouTube videolarını bile etkileşimli çalışma notlarına dönüştürebilen bir yapay zeka aracı olarak tanıtıldı.
2025’e gelindiğinde Turbo AI, beş milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.
Turbo AI’ın dikkat çeken bir diğer yönü ise dış yatırım almadan büyümesini sürdürüyor olması.
