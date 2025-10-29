Üniversiteyi Bırakıp Girişim Projesine İmza Atarak Bir Gecede Milyoner Olan İki Gencin Hikayesi

Henüz yirmili yaşlarının başındaki iki kurucu, öğrencilik yıllarında yaşadıkları basit ama evrensel bir sorundan yola çıktı: “Ders dinlerken aynı anda not tutmak imkansızdı.”

Klasik Not Tutma Dönemi Kapandı

İlk olarak Turbolearn adıyla yola çıkan uygulama, dersleri otomatik olarak özetleyen, bilgi kartları ve deneme soruları oluşturan bir sistem olarak dikkat çekti. Duke ve Northwestern gibi üniversitelerde hızla yayılınca, iki kurucu da eğitimlerini bırakıp tamamen girişime odaklanma kararı aldı. Kısa sürede Harvard, MIT ve UCLA gibi prestijli okullardaki öğrenciler de platformu kullanmaya başladı.