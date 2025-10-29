onedio
Üniversiteyi Bırakıp Girişim Projesine İmza Atarak Bir Gecede Milyoner Olan İki Gencin Hikayesi

29.10.2025 - 16:31

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, genç girişimciler için fırsat kapıları da ardına kadar açıldı. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakan iki arkadaş, bir fikirle yola çıkıp kısa sürede teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Geliştirdikleri Turbo AI adlı platform, öğrenme alışkanlıklarını kökten değiştirirken kurucularına da bir gecede milyonlar kazandırdı.

Yapay zekanın eğitim dünyasında hızla yer bulduğu bu dönemde, geleneksel öğrenme yöntemlerini kökten sarsan bir girişim büyük ses getirmişti.

Üniversite eğitimlerini yarıda bırakan iki genç girişimci, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Turbo AI adlı platformla dikkatleri üzerine çekti.

2024 yılının başında Rudy Arora ve Sarthak Dhawan tarafından kurulan girişim, ders kayıtlarını, PDF dosyalarını ve hatta YouTube videolarını bile etkileşimli çalışma notlarına dönüştürebilen bir yapay zeka aracı olarak tanıtıldı.

Henüz yirmili yaşlarının başındaki iki kurucu, öğrencilik yıllarında yaşadıkları basit ama evrensel bir sorundan yola çıktı: “Ders dinlerken aynı anda not tutmak imkansızdı.”

Klasik Not Tutma Dönemi Kapandı

İlk olarak Turbolearn adıyla yola çıkan uygulama, dersleri otomatik olarak özetleyen, bilgi kartları ve deneme soruları oluşturan bir sistem olarak dikkat çekti. Duke ve Northwestern gibi üniversitelerde hızla yayılınca, iki kurucu da eğitimlerini bırakıp tamamen girişime odaklanma kararı aldı. Kısa sürede Harvard, MIT ve UCLA gibi prestijli okullardaki öğrenciler de platformu kullanmaya başladı.

2025’e gelindiğinde Turbo AI, beş milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Günlük 20 binden fazla yeni kayıt alan platform, yalnızca öğrencilerin değil; danışmanların, avukatların, doktorların ve finans çalışanlarının da vazgeçilmezi haline geldi. Kullanıcılar uzun belgeleri yükleyip saniyeler içinde özetler oluşturabiliyor, hatta bu özetleri sesli biçimde dinleyebiliyor.

Turbo AI’ın dikkat çeken bir diğer yönü ise dış yatırım almadan büyümesini sürdürüyor olması.

750 bin dolarlık mütevazı bir başlangıç yatırımıyla kurulan şirket, kuruluşundan bu yana kârlılığını koruyor. Kurucu ortak Arora, “Hızlı büyüyoruz ama acele etmiyoruz. Kendi gelirimizle ayakta durabiliyoruz” diyerek bu stratejinin bilinçli bir tercih olduğunu vurguluyor.

