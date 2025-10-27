onedio
Balıkesir Depremi İstanbul Uçuşlarını Etkiledi: Uçaklara Deprem Uyarısı Verildi

Balıkesir Depremi İstanbul Uçuşlarını Etkiledi: Uçaklara Deprem Uyarısı Verildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 00:00

Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı, pistlerde kısa süreli kontrol nedeniyle uçuş trafiği durdu.

Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi.

Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi.

Bu gelişme üzerine İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklar, pist güvenliği için kısa süreliğine bekletildi ve pilotlara deprem uyarısı iletildi. Yaklaşık 5 dakika süren kontrollü duraklama sonrası uçuşlar yeniden normale döndü.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
