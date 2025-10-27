onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul Finans Merkezi’ne Yıldırım Düştü: O Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

İstanbul Finans Merkezi’ne Yıldırım Düştü: O Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 23:00

İçerik Devam Ediyor

İstanbul, son birkaç saattir etkili fırtına ve gök gürültüsüyle sarsılıyor. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul Finans Merkezi çevresinde kaydedilen videolarda, yıldırımın düşme anı yürekleri ağza getirdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Son birkaç saattir İstanbul, gökyüzünden gelen şimşekler ve şiddetli rüzgarlarla sarsılıyor.

Son birkaç saattir İstanbul, gökyüzünden gelen şimşekler ve şiddetli rüzgarlarla sarsılıyor.

Akşam saatlerinde başlayan fırtına, çatılardan uçan eşyalar ve sağanak yağmurla birlikte şehri etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi çevresinde, gök gürültüsü ve yıldırım düşüşleri dikkat çekti. Bazı videolarda, yıldırımın Finans Merkezi'ne yakın bir noktaya düştüğü anlar kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın