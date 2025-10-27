onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, 'Kalıcı Yaz Saati' Uygulamasının Zararlarını Açıkladı: "Karanlıkta Uyanmak..."

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, 'Kalıcı Yaz Saati' Uygulamasının Zararlarını Açıkladı: "Karanlıkta Uyanmak..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 21:49

Kalıcı yaz saati uygulaması, yeniden tartışmaların odağında. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, karanlıkta uyanmanın vücut ritmini bozduğunu belirterek, bu durumun çocuklar ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yılancıoğlu’na göre melatonin dengesinin bozulması, hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016'dan bu yana yaz saati ülkemizde kalıcı hale getirildi.

2016'dan bu yana yaz saati ülkemizde kalıcı hale getirildi.

Öyle ki, bu durum birçok uzman tarafından tartışılıyor. Olayın merkezinde ise 'sağlık' yer alıyor.

Örneğin Prof. Dr. Taner Demirer, yaz saati uygulaması için "kanseri artırdı" demişti.

Örneğin Prof. Dr. Taner Demirer, yaz saati uygulaması için "kanseri artırdı" demişti.

Bunun yanısıra, dikkat dağınıklığı, depresyon gibi etkiler de yaz saati uygulamasının sebep olduğu şeylerden biri.

O açıklamayı kaçıranlar için şöyle koyalım:

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da 'kalıcı yaz saati' uygulamasına bu şekilde değindi.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da 'kalıcı yaz saati' uygulamasına bu şekilde değindi.

'Melatonin karanlıkta salgılanan ve gündüz ışığında salınımı sona eren, sirkadyen ritmimizi düzenleyen, kanser oluşumunun önlenmesinde çok önemli rol üstlenen, psikolojimizi dengede tutan ve gece dinlenme/tazelenmeyi sağlayan bir hormondur.

Karanlıkta uyanmak tüm bu ritmi olumsuz etkiler.

Kalıcı #yazsaati uygulaması özellikle gençlerin, çocukların gelişimleri için uygun değildir.

#kışsaati uygulaması aynı zamanda sağlık içindir...'

X kullanıcıları ne düşünüyor?

X kullanıcıları ne düşünüyor?
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın