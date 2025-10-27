Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, 'Kalıcı Yaz Saati' Uygulamasının Zararlarını Açıkladı: "Karanlıkta Uyanmak..."
Kalıcı yaz saati uygulaması, yeniden tartışmaların odağında. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, karanlıkta uyanmanın vücut ritmini bozduğunu belirterek, bu durumun çocuklar ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yılancıoğlu’na göre melatonin dengesinin bozulması, hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
İşte detaylar...
2016'dan bu yana yaz saati ülkemizde kalıcı hale getirildi.
Örneğin Prof. Dr. Taner Demirer, yaz saati uygulaması için "kanseri artırdı" demişti.
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da 'kalıcı yaz saati' uygulamasına bu şekilde değindi.
