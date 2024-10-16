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Prof. Dr. Taner Demirer'den Dikkat Çeken Kalıcı Yaz Saati Açıklaması: ''Kalıcı Yaz Saati Kanseri Artırdı''

Prof. Dr. Taner Demirer'den Dikkat Çeken Kalıcı Yaz Saati Açıklaması: ''Kalıcı Yaz Saati Kanseri Artırdı''

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 00:24 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 00:30

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Soğukların bastırması ve kışın yaklaşmasıyla, kalıcı yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. 2016 yılı sonu itibarıyla kalıcı hale gelen yaz saatini halkın pek çok kısmı doğru bulmuyor. Özelikle erken saatte işe, okula gitmesi gerekenler için büyük zorluk oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasında hükümet ısrarcı.

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Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Prof. Dr. Taner Demirer kalıcı yaz saati ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Prof. Dr. Taner Demirer kalıcı yaz saati ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''Kalıcı yaz saati uygulaması kanseri artırdı.'' diyen Demirer, bahsedilen tasarrufun da şehir efsanesi olduğunu söyledi.

''Kalıcı yaz saati uygulaması kanseri artırdı.'' diyen Demirer, bahsedilen tasarrufun da şehir efsanesi olduğunu söyledi.

İşte o açıklama;

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