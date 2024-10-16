Prof. Dr. Taner Demirer'den Dikkat Çeken Kalıcı Yaz Saati Açıklaması: ''Kalıcı Yaz Saati Kanseri Artırdı''

Soğukların bastırması ve kışın yaklaşmasıyla, kalıcı yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. 2016 yılı sonu itibarıyla kalıcı hale gelen yaz saatini halkın pek çok kısmı doğru bulmuyor. Özelikle erken saatte işe, okula gitmesi gerekenler için büyük zorluk oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasında hükümet ısrarcı.