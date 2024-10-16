Prof. Dr. Taner Demirer'den Dikkat Çeken Kalıcı Yaz Saati Açıklaması: ''Kalıcı Yaz Saati Kanseri Artırdı''

Soğukların bastırması ve kışın yaklaşmasıyla, kalıcı yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. 2016 yılı sonu itibarıyla kalıcı hale gelen yaz saatini halkın pek çok kısmı doğru bulmuyor. Özelikle erken saatte işe, okula gitmesi gerekenler için büyük zorluk oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasında hükümet ısrarcı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Prof. Dr. Taner Demirer kalıcı yaz saati ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Kalıcı yaz saati uygulaması kanseri artırdı.'' diyen Demirer, bahsedilen tasarrufun da şehir efsanesi olduğunu söyledi.
İşte o açıklama;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın