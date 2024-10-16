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Afganistan'da Seyahat Eden Bir Türk 'Burka' Deneyerek Kadınların Burka İçinde Nasıl Gördüğünü Paylaştı

Afganistan'da Seyahat Eden Bir Türk 'Burka' Deneyerek Kadınların Burka İçinde Nasıl Gördüğünü Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 16:22

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Uğur Kola isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi dünyayı gezdiği videoları, deneyimleriyle birlikte takipçileriyle paylaşıyor. Kendisinin bir durağı da Afganistan oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBA3qg...
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Afganistan'da konuk olduğu evde, evin sahibinin annesinin burkasını deneyerek kadınların burka içinde nasıl gördüğünü deneyimledi.

Afganistan'da konuk olduğu evde, evin sahibinin annesinin burkasını deneyerek kadınların burka içinde nasıl gördüğünü deneyimledi.

Burkanın içinden kamerasıyla da görüntü alan gezgin pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderirken uzun uzun da düşündürdü.

Burkanın içinden kamerasıyla da görüntü alan gezgin pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderirken uzun uzun da düşündürdü.

İşte o video;

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