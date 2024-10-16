Afganistan'da Seyahat Eden Bir Türk 'Burka' Deneyerek Kadınların Burka İçinde Nasıl Gördüğünü Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBA3qg...
Uğur Kola isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi dünyayı gezdiği videoları, deneyimleriyle birlikte takipçileriyle paylaşıyor. Kendisinin bir durağı da Afganistan oldu.
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Afganistan'da konuk olduğu evde, evin sahibinin annesinin burkasını deneyerek kadınların burka içinde nasıl gördüğünü deneyimledi.
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Burkanın içinden kamerasıyla da görüntü alan gezgin pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderirken uzun uzun da düşündürdü.
İşte o video;
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