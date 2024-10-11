Bir Spor Eğitmeninin Kadınlar İçin Paylaştığı Basit Savunma Tekniği Son Yaşananlardan Sonra Yeniden Viral Oldu

Hepimizin bildiği üzere, ülkemiz ard arda kötü olaylarla sarsıldı. Bu olayların ardından özellikle kadınlarda büyük bir endişe oluştu. Her bir kadın kendi kendisine geliştirdiği korunma yöntemlerini, diğerleriyle paylaşmaya başladı. Bu dönemde kadınların dövüş ya da savunma sporlarına başlamasının önemi de yeniden gündeme geldi.