Bir Spor Eğitmeninin Kadınlar İçin Paylaştığı Basit Savunma Tekniği Son Yaşananlardan Sonra Yeniden Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAduYt...
Hepimizin bildiği üzere, ülkemiz ard arda kötü olaylarla sarsıldı. Bu olayların ardından özellikle kadınlarda büyük bir endişe oluştu. Her bir kadın kendi kendisine geliştirdiği korunma yöntemlerini, diğerleriyle paylaşmaya başladı. Bu dönemde kadınların dövüş ya da savunma sporlarına başlamasının önemi de yeniden gündeme geldi.
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Cengiz Han İlkyaz'ın özellikle kadınlar için paylaştığı basit savunma teknikleri videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi yine oldukça basit bir şekilde uygulanabilecek bir video paylaştı.
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Peş peşe yaşadığımız acı olayların öncesinde paylaştığı video, olayların ardından yeniden viral oldu.
İşte o video;
Hemen ardından bir yeni teknik daha geldi;
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