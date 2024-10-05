Yaşadıklarını Anlattılar: Kadınlar Başlarına Gelen Olaylarda Şikayetçi Olmaktan Neden Çekiniyor?

Bildiğiniz üzere ülkemizde sadece birkaç günde peş peşe kan donduran olaylar yaşandı. Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayının ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması akıllara yeniden kadınların neden böyle durumlarda şikayetçi olmadığı sorusunu getirdi.