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Yaşadıklarını Anlattılar: Kadınlar Başlarına Gelen Olaylarda Şikayetçi Olmaktan Neden Çekiniyor?

Yaşadıklarını Anlattılar: Kadınlar Başlarına Gelen Olaylarda Şikayetçi Olmaktan Neden Çekiniyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 16:37 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 16:56

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Bildiğiniz üzere ülkemizde sadece birkaç günde peş peşe kan donduran olaylar yaşandı. Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayının ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması akıllara yeniden kadınların neden böyle durumlarda şikayetçi olmadığı sorusunu getirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@adennilll/vid...
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Bir sosyal medya kullanıcısı kadınların şikayetçi olması durumunda başlarına gelebilecek ihtimalleri anlattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı kadınların şikayetçi olması durumunda başlarına gelebilecek ihtimalleri anlattı.

Şikayetçi olunan kişiye, kişisel bilgiler ve açık adres verildiğinden pek çok kadının şikayetçi olmaktan kaçındığını belirten kadının videosunda, pek çok kadın yaşadıklarını anlattı.

Şikayetçi olunan kişiye, kişisel bilgiler ve açık adres verildiğinden pek çok kadının şikayetçi olmaktan kaçındığını belirten kadının videosunda, pek çok kadın yaşadıklarını anlattı.

İşte o video;

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