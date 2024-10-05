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Suç Kaydı Yok! Katilin Babası Konuştu: 'Psikolojik Sorunları Vardı'

Suç Kaydı Yok! Katilin Babası Konuştu: 'Psikolojik Sorunları Vardı'

Kadın Cinayetleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 13:30

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi. Bu olay sonrası gözlerin çevrildiği Çelik ailesinden baba Adem Çelik ilk kez konuştu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

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19 yaşındaki Semih Çelik, dün kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

19 yaşındaki Semih Çelik, dün kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

Olayın detayları haberimizde...

Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu anlattı.

Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in babası Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu ve daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekti.

Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in babası Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu ve daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekti.

Semih Çelik’in hastane kayıtlarına ilişkin yapılan araştırmada, 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre ise Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

Semih Çelik’in hastane kayıtlarına ilişkin yapılan araştırmada, 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre ise Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.
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Bozkurt

Suçluyu adli kontrol şartıyla serbest bırakan ve hasta kişiyi tedavisi bitmeden topluma salan şahıslar da ceza almadıkça bu vahşetin sonu gelmez. Verdikleri ... Devamını Gör

Sera ZhuZhu

her suclunun da psikolojik sorunlari var. bu psikoloji sadece oldurmeye, tcvz e ve katletmeye meyilli. bir kere de gormedim psikolojisi bozuk cicek eksin, ha... Devamını Gör

Bozkurt

Başları adlî olarak sıkıntıya girmediği sürece psikolojik sorunları olduğunu kabul etmezler.

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