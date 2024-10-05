Suç Kaydı Yok! Katilin Babası Konuştu: 'Psikolojik Sorunları Vardı'
Suç Kaydı Yok! Katilin Babası Konuştu: 'Psikolojik Sorunları Vardı'
İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi. Bu olay sonrası gözlerin çevrildiği Çelik ailesinden baba Adem Çelik ilk kez konuştu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
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19 yaşındaki Semih Çelik, dün kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.
Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in babası Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu ve daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekti.
Semih Çelik’in hastane kayıtlarına ilişkin yapılan araştırmada, 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre ise Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.
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Suçluyu adli kontrol şartıyla serbest bırakan ve hasta kişiyi tedavisi bitmeden topluma salan şahıslar da ceza almadıkça bu vahşetin sonu gelmez. Verdikleri ... Devamını Gör
her suclunun da psikolojik sorunlari var. bu psikoloji sadece oldurmeye, tcvz e ve katletmeye meyilli. bir kere de gormedim psikolojisi bozuk cicek eksin, ha... Devamını Gör
Başları adlî olarak sıkıntıya girmediği sürece psikolojik sorunları olduğunu kabul etmezler.
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