Suç Kaydı Yok! Katilin Babası Konuştu: 'Psikolojik Sorunları Vardı'

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi. Bu olay sonrası gözlerin çevrildiği Çelik ailesinden baba Adem Çelik ilk kez konuştu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.