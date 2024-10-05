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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadın Cinayetlerindeki Suçluyu Açıkladı: ''Diziler ve Video Oyunları''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadın Cinayetlerindeki Suçluyu Açıkladı: ''Diziler ve Video Oyunları''

dizi Cumhurbaşkanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 12:24

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan kadın cinayeti ülkeyi sarstı. Herkesin konuştuğu olayda detaylar gün yüzüne çıkarken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, suçluyu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay Saral, ''Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır'' dedi.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Olayın detayları haberimizde...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaya ilişkin siyasilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, suçluyu açıkladı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaya ilişkin siyasilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, suçluyu açıkladı.

''Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil'' diyerek paylaşımına başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şunları söyledi:

''Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil'' diyerek paylaşımına başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şunları söyledi:

''Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız. Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır.''

İşte o paylaşım:

Saral'ın açıklamasına gelen eleştirilerden bazıları ise şöyle:

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