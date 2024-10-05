Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadın Cinayetlerindeki Suçluyu Açıkladı: ''Diziler ve Video Oyunları''
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadın Cinayetlerindeki Suçluyu Açıkladı: ''Diziler ve Video Oyunları''
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan kadın cinayeti ülkeyi sarstı. Herkesin konuştuğu olayda detaylar gün yüzüne çıkarken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, suçluyu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay Saral, ''Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır'' dedi.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi.
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Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaya ilişkin siyasilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, suçluyu açıkladı.
''Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil'' diyerek paylaşımına başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
Saral'ın açıklamasına gelen eleştirilerden bazıları ise şöyle:
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