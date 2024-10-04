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Çankırı'da Acı Kaza! Çocuklar Direksiyon Başına Geçti: Ölü ve Yaralılar Var

Çankırı'da Acı Kaza! Çocuklar Direksiyon Başına Geçti: Ölü ve Yaralılar Var

Çankırı Trafik Kazası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 23:26

Çankırı'da korkunç bir kaza meydana geldi. 6 çocuğun bindiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 çocuk ise yaralandı.

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Feci kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi.

Feci kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi.

6 çocuğun bindiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 17 yaşındaki O.A. ve 14 yaşındaki S.G. olay yerinde yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki T.K., 14 yaşındaki H.E., 14 yaşındaki İ.H.Y. ve 13 yaşındaki M.R.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

6 çocuğun bindiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 17 yaşındaki O.A. ve 14 yaşındaki S.G. olay yerinde yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki T.K., 14 yaşındaki H.E., 14 yaşındaki İ.H.Y. ve 13 yaşındaki M.R.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
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