Çankırı'da Acı Kaza! Çocuklar Direksiyon Başına Geçti: Ölü ve Yaralılar Var
Çankırı'da Acı Kaza! Çocuklar Direksiyon Başına Geçti: Ölü ve Yaralılar Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feci kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 çocuğun bindiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 17 yaşındaki O.A. ve 14 yaşındaki S.G. olay yerinde yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki T.K., 14 yaşındaki H.E., 14 yaşındaki İ.H.Y. ve 13 yaşındaki M.R.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın