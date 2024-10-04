Hakim Karşısına Çıkan Seçil Erzan: ''Üzerimde Sigara Söndürdüler'' Dedi
Hakim Karşısına Çıkan Seçil Erzan: ''Üzerimde Sigara Söndürdüler'' Dedi
Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkemede konuşan Erzan, 'Ben Merve ve Tanın'a gidiyorum kapıyı Moci açıyor. Beni o evde kapıda kilitliyorlar. Üzerimde sigara söndürdüler, pastanede bile yüzüme bardak fırlattılar. Bu insanlar 'Denizde kum Seçil'de para' olarak düşünüyorlardı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçil Erzan'ın aralarında Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de yer aldığı onlarca kişiyi "yüksek faizli gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ve tutuksuz müşteki-sanık Haghani ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan, sanık Haghani'nin yakın arkadaşının eşi olduğunu, bu sebeple tanıştıklarını söyledi. Sanık Haghani'den aldığı 200 bin lirayı geri ödediğini, aralarında borç kalmadığını anlatan Erzan, şunları söyledi:
"Mehmet Aydoğdu, o dönemde üst düzey yönetici olmamışken bile 'Mehmet Aydoğdu fonu' demişim gibi konuşuyorlar. Moci'den 200 bin lira aldım, onu da geri ödedim. Alacak vereceğimiz kalmadı. Ben Merve ve Tanın'a gidiyorum kapıyı Moci açıyor. Beni o evde kapıda kilitliyorlar. Üzerimde sigara söndürdüler, pastanede bile yüzüme bardak fırlattılar. Bu insanlar 'Denizde kum Seçil'de para' olarak düşünüyorlardı. 'Ne yaparsan yap, bu parayı bul, bize getir' diyorlardı. Herkes beni çok seviyordu pamuklara sarıyorlardı."
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki davanın birleştirilmesine karar verdi. Heyet, duruşmaya katılmayan Süleyman Aslan'ın ana davanın duruşma günü 15 Kasım'da hazır edilmesi için süre verilmesine hükmetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın