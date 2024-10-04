Hakim Karşısına Çıkan Seçil Erzan: ''Üzerimde Sigara Söndürdüler'' Dedi

Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkemede konuşan Erzan, 'Ben Merve ve Tanın'a gidiyorum kapıyı Moci açıyor. Beni o evde kapıda kilitliyorlar. Üzerimde sigara söndürdüler, pastanede bile yüzüme bardak fırlattılar. Bu insanlar 'Denizde kum Seçil'de para' olarak düşünüyorlardı' dedi.