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Cem Garipoğlu'nun Mezarından Çıkan Şeffaf 'Poşet' Krize Neden Oldu: Kefen ve Bez Yok Ama Poşet Var

Cem Garipoğlu'nun Mezarından Çıkan Şeffaf 'Poşet' Krize Neden Oldu: Kefen ve Bez Yok Ama Poşet Var

Cem Garipoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 21:20

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre; Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin incelenmesi için savcılığa başvuruda bulundu.

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İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı.

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı.

Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Adli tıp raporundan çıkacak sonuç merak edilirken, Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan mezarda bulunan boş poşet için harekete geçti.

Adli tıp raporundan çıkacak sonuç merak edilirken, Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan mezarda bulunan boş poşet için harekete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurarak mezarın içinde bir düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ve DNA’nın incelenmesi gerektiğini belirterek inceleme talebinde bulundu.

Yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadığı ancak bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi. Epözdemir talebinde “Tutanağın ikinci sayfası ile sabit olduğu üzere, mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir” diye belirtti.

Yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadığı ancak bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi. Epözdemir talebinde “Tutanağın ikinci sayfası ile sabit olduğu üzere, mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir” diye belirtti.

“Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür'' denilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür'' denilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

''Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

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Avukat Dr. Rezan Epözdemir, gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı:

Avukat Dr. Rezan Epözdemir, gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı:

'1) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.10.2024 tarihli, 2024/57605 Talimat sayılı fethi kabir tutanağında betimlenen bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşete Ceza Muhakemesi Kanunu m. 123 ve m. 127 uyarınca el konulmasına,

2) Mezkur poşet üzerinde başta parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin, delillerin karartılması şüphesi de göz önüne alınarak evleviyetle yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.'

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