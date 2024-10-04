Cem Garipoğlu'nun Mezarından Çıkan Şeffaf 'Poşet' Krize Neden Oldu: Kefen ve Bez Yok Ama Poşet Var
Cem Garipoğlu'nun Mezarından Çıkan Şeffaf 'Poşet' Krize Neden Oldu: Kefen ve Bez Yok Ama Poşet Var
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre; Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin incelenmesi için savcılığa başvuruda bulundu.
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İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı.
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Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Adli tıp raporundan çıkacak sonuç merak edilirken, Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan mezarda bulunan boş poşet için harekete geçti.
Yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadığı ancak bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi. Epözdemir talebinde “Tutanağın ikinci sayfası ile sabit olduğu üzere, mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir” diye belirtti.
“Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür'' denilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
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Avukat Dr. Rezan Epözdemir, gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı:
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