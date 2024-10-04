Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Otopsiye Giren Doktor ve Dönemin Savcısı İlk Kez Konuştu
Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Otopsiye Giren Doktor ve Dönemin Savcısı İlk Kez Konuştu
İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı. Habertürk'ün haberine göre, dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.
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Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine ne Münevver Karabulut'un ailesi ne de kamuoyu hiçbir zaman inanmadı. Garipoğlu'nun hayatta olduğuna ilişkin iddialar ara ara gündeme geldi.
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10 yıldır farklı iddiaların gündeme gelmesi sonrası dün Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiye giren ve iple boğulma iddialarını da yalanlayan Prof. Dr. Sermet Koç, “Fiziksel benzerlik ve diğer bütün hususlar gözümüzün önünde gerçekleşti” dedi.
Garipoğlu’nun başına poşet geçirip, kendini havasız bırakarak bayıldığını ve ölümün de böyle gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Koç, o dönem aileden alınan örneklerle yapılan DNA incelemelerinin, Garipoğlu’nun kimliğini doğruladığını söyledi.
İlk kez basına konuşan Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda, intiharın sabah sayımını yapan personel tarafından fark edildiğini açıkladı.
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Savcı gelene kadar Garipoğlu’nun başındaki poşete hiç dokunulmadığını ifade eden Metin Arda, Cem Garipoğlu’nun başına poşet geçirmeden önce başka yöntemleri de denediğinin altını çizdi. Son olarak Metin Arda, “Pencerede ip kalıntısı vardı. Onu bir denemiş. Onda sanırım cesaret edememiş olabilir. Bu poşet yöntemini denemiş” dedi.
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