Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Otopsiye Giren Doktor ve Dönemin Savcısı İlk Kez Konuştu

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı. Habertürk'ün haberine göre, dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.