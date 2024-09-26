Ailenin Başvurusu Kabul Edildi: Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılıyor

Münevver Karabulut cinayetinde beklenen oldu. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvuru kabul edildi.