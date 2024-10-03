Ünlü Rus Fenomen Video Çekerken Metro Merdivenlerinden Düşerek Hayatını Kaybetti
Ünlü Rus Fenomen Video Çekerken Metro Merdivenlerinden Düşerek Hayatını Kaybetti
Rus sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Arina Glazunova, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
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Tiflis'e giden ünlü fenomen Arina Gluzanova, video çekerken metronun merdivenlerinden düşerek can verdi.
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TikTok'a yüklediği videolarla ünlünen Gluzanova'nın iki arkadaşını videoya aldığı sırada yanlış bir adım atarak merdivenlerden yuvarlandı. O sırada kayıtta olan Gluzanova'nın çığlığı ve düşüş anı da videoya yansıdı.
Ünlü fenomen, olay yerinden hayatını kaybetti. Gluzanova'nın ölümene neden olan o video ise genç kadının Tiktok hesabından yayınlandı.
İşte o anlar:
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