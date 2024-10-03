İngiltere'de Ameliyat Sırasında Akılalmaz Bir Olay Yaşandı: Cerrah Neşter Bulamadı, İsviçre Çakısı Kullandı
İngiltere'de Ameliyat Sırasında Akılalmaz Bir Olay Yaşandı: Cerrah Neşter Bulamadı, İsviçre Çakısı Kullandı
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Bu olay sonrası İngiliz polisinin hastaneyle ilgili toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.
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İsmi açıklanmayan bir cerrah, ameliyat sırasında steril bir neşter bulamadığını öne sürerek hastanın göğsünü açmak için İsviçre çakısı kullandı.
BBC'de yer alan habere göre, Aralık 2023'te gerçekleşen olayda, cerrah ile aynı ameliyatta bulunan meslektaşlarının, cerrahın davranışının "şüpheli" olduğunu ve neşter bulamamasına ise "çok şaşırdıklarını" söyledi.
İsviçre çakısı kullanan cerrahın, son iki ay içinde düşük riskli üç ameliyat gerçekleştirdiği ve hastaların üçünün de kısa süre içinde öldüğü ortaya çıktı. Bu olay sonrası harekete geçen İngiliz polisinin, hastaneyle ilgili toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.
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