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ABD’nin Dev Bankası Bank of America'nın Sistemi Çöktü: Müşteriler Panikte, Hesaplar Boşaldı

ABD’nin Dev Bankası Bank of America'nın Sistemi Çöktü: Müşteriler Panikte, Hesaplar Boşaldı

Amerika Birleşik Devletleri Para
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 07:55

ABD’nin dev bankası Bank of America'nın sistemi çöktü. Bazı müşteriler hesap bakiyelerini boş olarak gördüklerini iddia etti. Bu iddia bankanın müşterilerinde paniğe neden oldu. 

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ABD’nin dev bankası Bank of America, ülke genelinde on binlerce müşterisini etkileyen büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Bu da banka açısından büyük bir soruna neden oldu.

ABD’nin dev bankası Bank of America, ülke genelinde on binlerce müşterisini etkileyen büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Bu da banka açısından büyük bir soruna neden oldu.

Mobil ve ATM hizmetleri çökerken, bazı müşteriler hesap bakiyelerinin sıfır göründüğünü iddia etti. Çevrimiçi hizmetlerde yaşanan aksaklıkları takip eden Downdetector'e göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’ı etkiledi.

Mobil ve ATM hizmetleri çökerken, bazı müşteriler hesap bakiyelerinin sıfır göründüğünü iddia etti. Çevrimiçi hizmetlerde yaşanan aksaklıkları takip eden Downdetector'e göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’ı etkiledi.

Bu iddialar sonrası banka tarafından açıklama beklenildi. Ancak henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu iddialar sonrası banka tarafından açıklama beklenildi. Ancak henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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