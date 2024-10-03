Bilet Krizi Çıktı: Yunan Adalarına 'Kapıda Vize' 2 Gün Durdu
Bilet Krizi Çıktı: Yunan Adalarına 'Kapıda Vize' 2 Gün Durdu
Çeşme-Sakız Adası arasında Türkiye'den Yunan adalarına yönelik uygulanan kapıda vize uygulaması, 12-13 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulacağı açıklandı. Yoğun ilgi gören 'kapıda vize' uygulamasına çıkan bilet krizi nedeniyle iki günlüğüne ara verilecek.
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Kararın, Yunanistan'ın liman güvenlik hizmetleri için yaptığı fiyat artışı nedeniyle alındığı duyuruldu.
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Uluslararası gemi liman güvenlik ücreti olarak 0,50 Cent olan ödemeyi Yunanistan, kişi başı 5 Euro'ya çıkardı. Önce bu fiyat artışının mevcut bilet sahiplerini etkilemeyeceği belirtildi. Ancak daha sonra Sakız Adası Belediyesi bu ücreti geriye dönük olarak da tahsil etmek isteyince kriz çıktı. Böylelikle Türkiye'den sefer yapan feribot firmaları sefer iptaline gitme kararı aldı.
Acenteler, Sakız Adası Belediyesi'nin başlangıçta muafiyet sözü vermesine rağmen bu taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine, finansal zorluklar yaşamamak adına seferleri durdurdu. Ayrıca acenteler, diğer Yunan adalarında bu ücretin yaz döneminde uygulanmadığını vurgulayarak haksız rekabet şartlarına dikkat çekti.
Acente yetkilisi Kadir İnandı olaya ilişkin, "Sezon sonunda acentelerimiz aracılığı ile bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Şu anda da 2 günlük sefer iptali sonucu bile yaklaşık 3 bin kişinin adaya gitmesine engel oldu" dedi.
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