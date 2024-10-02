Bu da Oldu: Narin Güran'ın Ailesi, Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Tazminat Davası Açmak İçin 12 Avukat Tuttu
Bu da Oldu: Narin Güran'ın Ailesi, Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Tazminat Davası Açmak İçin 12 Avukat Tuttu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Akşam'dan Şeyhmus Çakan'ın haberine göre; Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tutuğu 12 avukatın, bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayetin aydınlatılması için soruşturma tüm hızıyla devam ederken, Güran Ailesi'nin 'para' peşinde olduğu iddia edildi.
Tutulan 12 avukat, iddiaya göre, davalı tarafa arabuluculuk teklifleri gönderiyor ve davanın açılmasını istemeyenler, Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.
Güran ailesinin dikkat çeken hamlesi sonrası akıllara Musa Orhan geldi. 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan, tutuksuz yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Musa Orhan, kendisine sosyal medyada hakaret edildiğini iddia ederek Ezgi Mola'ya, Farah Zeynep Abdullah'a ve Hazal Kaya'ya tazminat davaları açmıştı.
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