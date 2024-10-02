Bu da Oldu: Narin Güran'ın Ailesi, Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Tazminat Davası Açmak İçin 12 Avukat Tuttu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Akşam'dan Şeyhmus Çakan'ın haberine göre; Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tutuğu 12 avukatın, bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.