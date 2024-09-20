Narin'in Köyü ile İlgili Korkunç Detay: 15 Çocuk Daha Ölmüş, 9’u Güran Ailesinden!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde korkunç bir detay gündeme geldi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre; Narin'in köyünde daha önce 15 çocuğun öldüğü, bunlardan 9’unun Güran ailesinden olduğu ortaya çıktı.