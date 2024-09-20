Narin'in Köyü ile İlgili Korkunç Detay: 15 Çocuk Daha Ölmüş, 9’u Güran Ailesinden!
Narin'in Köyü ile İlgili Korkunç Detay: 15 Çocuk Daha Ölmüş, 9’u Güran Ailesinden!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde korkunç bir detay gündeme geldi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre; Narin'in köyünde daha önce 15 çocuğun öldüğü, bunlardan 9’unun Güran ailesinden olduğu ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Narin Güran'ın öldürüldüğü katledildiği Tavşantepe köyüne ilişkin korkunç bir detay gündeme geldi.
İşte Narin'in ailesinden ölen çocuklar:
Köydeki Güran ailesi dışındaki diğer çocuk ölümleri:
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o köyde her ne oluyor bilmiyorum ama o köydeki herkesin, yapanın, bilenin, bilip susanın, deresinden su içenin bile müebbet hücrede hapis yatması gerektiğini... Devamını Gör
Offfff :(((