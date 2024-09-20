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Narin'in Köyü ile İlgili Korkunç Detay: 15 Çocuk Daha Ölmüş, 9’u Güran Ailesinden!

Narin'in Köyü ile İlgili Korkunç Detay: 15 Çocuk Daha Ölmüş, 9’u Güran Ailesinden!

Diyarbakır
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 01:21

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde korkunç bir detay gündeme geldi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre; Narin'in köyünde daha önce 15 çocuğun öldüğü, bunlardan 9’unun Güran ailesinden olduğu ortaya çıktı. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın öldürüldüğü katledildiği Tavşantepe köyüne ilişkin korkunç bir detay gündeme geldi.

Narin Güran'ın öldürüldüğü katledildiği Tavşantepe köyüne ilişkin korkunç bir detay gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Narin Güran'ın öldürüldüğü Tavşantepe Köyünde bugüne kadar 15 çocuğun öldüğü ve bu çocukların 9'unun Narin'in akrabaları olduğu ortaya çıktı.

İşte Narin'in ailesinden ölen çocuklar:

İşte Narin'in ailesinden ölen çocuklar:

Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü, 

Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü, 

Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü,

Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti, 

Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü, Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Köydeki Güran ailesi dışındaki diğer çocuk ölümleri:

Köydeki Güran ailesi dışındaki diğer çocuk ölümleri:

F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995, 

M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012, 

S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986, 

Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001,

Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009, 

Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001

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ipimle kuşağım

o köyde her ne oluyor bilmiyorum ama o köydeki herkesin, yapanın, bilenin, bilip susanın, deresinden su içenin bile müebbet hücrede hapis yatması gerektiğini... Devamını Gör

M.K

Offfff :(((