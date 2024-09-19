Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin'in Taşındığı Çuvalların Serisi Nevzat'ın Evinde Çıktı
Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin'in Taşındığı Çuvalların Serisi Nevzat'ın Evinde Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuvalların serisi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayetle ilgili ilk itiraf tutuklanan Nevzat Bahtiyar’dan gelmişti. Bahtiyar'ın ifadesinde, "Muhtar, Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dediği görülmüştü.
Daha sonra Narin'in dere yatağına koyduktan sonra peynir almak için baldızı Zeynep'in evine gittiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, "Baldızım ve üç kızı patlıcan doğruyorlardı. Ortalama 15-20 dakika oturdum, bir çay içtim. Sonra baldızımdan peyniri alıp Tavşantepe Mahallesi'ndeki evime gittim. Baldızımın evine gittiğimde diz kapaklarım biraz ıslaktı. Üzerimdeki tişörtte terlediğim için ıslaktı" demişti.
Bu ifadeler sonrası Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan itirafçı sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT tarafından arama yapıldı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, JASAT ekipleri elinde bir zarfla çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dereye gömdükten sonra ise baldızın evine gittiği tespit edildi.
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Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.
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