Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin'in Taşındığı Çuvalların Serisi Nevzat'ın Evinde Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuvalların serisi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde çıktı.