Narin Cinayetinde Bir İtiraf Daha Geldi: "Salim Güran, Baskı Yaptı, Korktum"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir iddia gündeme geldi. Halktv muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, 'Narin'i akşam 18.40'da gördüm' diyen 17 yaşındaki bir genç kız, ifadesini değiştirdi. Genç kız yeni ifadesinde, 'Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim' dediği görüldü.