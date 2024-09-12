Narin Cinayetinde Bir İtiraf Daha Geldi: "Salim Güran, Baskı Yaptı, Korktum"
Narin Cinayetinde Bir İtiraf Daha Geldi: "Salim Güran, Baskı Yaptı, Korktum"
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir iddia gündeme geldi. Halktv muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, 'Narin'i akşam 18.40'da gördüm' diyen 17 yaşındaki bir genç kız, ifadesini değiştirdi. Genç kız yeni ifadesinde, 'Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim' dediği görüldü.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran önceki gün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
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Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanırken, gözaltında bulunan 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin şu bilgiler ortaya çıktı:
Halktv muhabiri Ferit Demir'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında bir itiraf daha geldi. "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kız, ifadesini değiştirdi. Genç kız yeni ifadesinde, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim" dedi.
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isterseniz bir de canımli cicimli davranın daha güzel olur kaç gündür kim yaptiysa bulamadınız sürek ifadesini değiştirip duruyorlar farklı davransanız ne ya... Devamını Gör
Tabiiki dış güçler yaptı.
müge anlı kadar iş yapamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz? artık bu kıza neden bunların yapıldığını söyleyeceksiniz! neyi saklıyorsunuz
Behzat Ç gibi sorguya çekmeleri lazım belki de ya neyse