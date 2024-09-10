Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Arkadaşı Konuştu: "Elektrik Ruhsatı ve Para İçin Yaptı"

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası cinayete ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i dereye gömdüğünü söylemişti. Bu olay sonrası önce itirafçının oğlu şimdi de itirafçının arkadaşı konuştu. A Haber'e konuşan itirafçının arkadaşı, ''Muhtardan elektrik ruhsatı ve para almak için yaptı'' dedi.