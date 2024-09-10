Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Arkadaşı Konuştu: "Elektrik Ruhsatı ve Para İçin Yaptı"
Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Arkadaşı Konuştu: "Elektrik Ruhsatı ve Para İçin Yaptı"
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası cinayete ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i dereye gömdüğünü söylemişti. Bu olay sonrası önce itirafçının oğlu şimdi de itirafçının arkadaşı konuştu. A Haber'e konuşan itirafçının arkadaşı, ''Muhtardan elektrik ruhsatı ve para almak için yaptı'' dedi.
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Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıklamıştı.
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu devam ederken, şüphelilerin gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.
Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Bahtiyar ifadesinde, "Muhtar, Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi. Bu olay sonrası itirafçının oğlu açıklamalarda bulundu.
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İtirafçının oğlu Ferhat Bahtiyar, “Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz'' dedi.
İtirafçının arkadaşı, "Çok efendi biriydi. Muhtar demiş ki senin elektriğini getireceğim ruhsatını çıkaracağım. Nevzat böyle bir adam değildi. Ama insan para pul için bunu yapabiliyor. Akşam onun resmini görünce öbür dünyaya gittim geldim. Muhtardan elektrik ruhsatı ve para almak için yaptı" diye konuştu.
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