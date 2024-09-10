Narin'in Cesedini Dereye Atan Nevzat Bahtiyar'a Sorulan 35 Soru Ortaya Çıktı: Battaniye Detayı Dikkat Çekti

SORULDU: Salim Güran'ın size teslim ettiği battaniye ne renkti, bu battaniyeye ne oldu?

CEVABEN: Tek kişilik bir battaniye olduğunu hatırlıyorum, rengini hatırlamıyorum, cesedi çuvala koyduktan sonra battaniyeyi alarak, 47 plakalı aracının ön koltuğuna koydu.

SORULDU: Salim Güran’ın kullandığı arabada başka kimler vardı, arka veya ön koltukta birilerini gördünüz mü?

CEVABEN: Salim Güran arabadan cesedi kendisi indirdi, arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim ama ben kimseyi görmedim.

SORULDU: Cesedi çuvala koyarken cesedin vücudu sıcak mıydı? Cesette bir katılaşma var mıydı?

CEVABEN: Vücudunun sıcaklığını hatırlamıyorum. Çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum.

SORULDU: Narin Güran’ı dere yatağına gizleme işiniz ortalama kaç dakika sürdü? Yanınızda birileri var mıydı? Bu faaliyeti tek başına mı yaptınız?

CEVABEN: Narin Güran’ın içinde olduğu çuvalı tek başıma dere yatağına koydum, bu ortalama yaklaşık 30 dakika kadar sürdü.

SORULDU: Narin Güran'ı dere yatağının kenarına koyduktan sonra aracınızı yıkadınız mı?

CEVABEN: Ben aracımı 21.08.2024 tarihinde bugüne kadar hiç yıkamadım.

SORULDU: 21.08.2024 günü Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra telefonunuzu kapattınız mı?

CEVABEN: Ben telefonumu hiç kapatmadım.

SORULDU: 21.08.2024 gününde Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra Salim Güran ile berber aynı gün ya da daha sonrasında söz konusu yere beraber ya da tek başına gittiniz mi?

CEVABEN: Ben, Salim Güran ile birlikte oraya gitmedim, tek başıma da gitmedim.

SORULDU: Olaydan sonra, 21.08.2024 günü Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra Salim Güran ile telefonla, yüz yüze ya da aracı vasıtasıyla görüşmeniz oldu mu?

CEVABEN: Bu konu ile ilgili görüşmedik fakat birlikte arama faaliyeti yapmıştık. Bu konu hiç gündeme gelmedi; ben cesedi götürürken Salim Güran’ın beni takip edip etmediğini bilmiyorum.