Narin'in Cesedinin Dereye Atılması Emrini Vermişti: Amcanın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Tüm Türkiye'nin her yerde konuştuğu tek bir kişi var. O da Narin Güran. Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü merak konusu olurken, cinayete ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayın üstü örtülmemesi için herkes seferber olurken, tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.