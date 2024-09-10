Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin'in Cesedinin Dereye Atılması Emrini Vermişti: Amcanın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Narin'in Cesedinin Dereye Atılması Emrini Vermişti: Amcanın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Diyarbakır Kayıp Kız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 10:51

Tüm Türkiye'nin her yerde konuştuğu tek bir kişi var. O da Narin Güran. Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü merak konusu olurken, cinayete ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayın üstü örtülmemesi için herkes seferber olurken, tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiği ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğu açıklanmıştı.8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiği ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğu açıklanmıştı.8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Amca Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Amca Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmuştu.

Narin'in cesedinin bulunması sonrası gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu. Bahtiyar ifadesinde, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım” dedi. Bu itiraf sonrası yine gözler amca Salim Güran'a çevrildi.

Narin'in cesedinin bulunması sonrası gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu. Bahtiyar ifadesinde, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım” dedi. Bu itiraf sonrası yine gözler amca Salim Güran'a çevrildi.

Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı.

Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güran'ın kardeşlikle ve çocuklarla ilgili gönderiler paylaştığı görüldü.

Güran'ın kardeşlikle ve çocuklarla ilgili gönderiler paylaştığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Paylaşımları dikkat çekti.

Paylaşımları dikkat çekti.

Cansız bedenin bulunmasının ardından ise soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Cansız bedenin bulunmasının ardından ise soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın