Narin'in Cesedinin Dereye Atılması Emrini Vermişti: Amcanın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı
Narin'in Cesedinin Dereye Atılması Emrini Vermişti: Amcanın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı
Tüm Türkiye'nin her yerde konuştuğu tek bir kişi var. O da Narin Güran. Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü merak konusu olurken, cinayete ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayın üstü örtülmemesi için herkes seferber olurken, tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiği ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğu açıklanmıştı.8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Amca Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmuştu.
Narin'in cesedinin bulunması sonrası gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu. Bahtiyar ifadesinde, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım” dedi. Bu itiraf sonrası yine gözler amca Salim Güran'a çevrildi.
Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı.
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Güran'ın kardeşlikle ve çocuklarla ilgili gönderiler paylaştığı görüldü.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Paylaşımları dikkat çekti.
Cansız bedenin bulunmasının ardından ise soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
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