12 Yaşındaki Resul, Kaybolmuştu: 15 Saat Sonra Bulundu
12 Yaşındaki Resul, Kaybolmuştu: 15 Saat Sonra Bulundu
Tüm Türkiye Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yas tutarken, bir kayıp çocuk haberi daha Çanakkale'den geldi. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Resul Guliyef, evine bir daha geri dönmemişti. 15 saat sonra evinden 7 kilometre uzaklıkta Bozalan mevkiinde bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, olay dün 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Sabah ailesi ile birlikte okula giden 12 yaşındaki Resul Guliyev, okul dönüşü yanlışlıkla çantasını yırttı. Durumu annesine anlatan küçük çocuk, sert bir tepkiyle karşılaştı. Tepki sonrası korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu yetkililere bildirdi.
Gece boyunca aranan Resul bulunamadı. Çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber yeniden başladı.
Çocuğuna kızdığı için pişman olan Resul’ün annesi Yakut Askerova, “Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı’ndan sonra yanıma geldi, ’anne ben alıştım’ dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. ’Anne dikersen olur’ dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı” dedi.
12 yaşındaki çocuk için 15 saat sonra sevindirici haber geldi. Resul, evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylünün traktörü ile seyahat ederken bulundu.
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