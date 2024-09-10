12 Yaşındaki Resul, Kaybolmuştu: 15 Saat Sonra Bulundu

Tüm Türkiye Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yas tutarken, bir kayıp çocuk haberi daha Çanakkale'den geldi. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Resul Guliyef, evine bir daha geri dönmemişti. 15 saat sonra evinden 7 kilometre uzaklıkta Bozalan mevkiinde bulundu.